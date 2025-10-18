Fari accesi sul risiko bancario: chi ha spiato Caltagirone & co.

L’imprenditore romano, insieme ad Andrea Orcel e Flavio Cattaneo, è stato vittima di un tentativo di spionaggio tramite spyware. Tutti e tre sono stati tra i protagonisti delle operazioni che hanno ridisegnato l’assetto finanziario del paese. Le indagini della procura di Milano

Francesco Gaetano Caltagirone, Andrea Orcel e Flavio Cattaneo: tre pezzi da novanta della finanza italiana vittime di un tentativo di spionaggio tramite spyware. È questo ciò che hanno riportato nell’ultima settimana alcune testate italiane suggerendo che il prodotto usato per lo spionaggio sia stato Graphite, il software prodotto dalla società Paragon Solutions, in dotazione ai servizi segreti italiani e già usato per infettare i dispositivi di alcuni attivisti e giornalisti. Ma cosa hanno in