La parabola della “fabbrica degli influencer” su cui ha scommesso il gruppo editoriale. L’azienda è stata svalutata del 40 per cento in un anno, con i conti in rosso per 8 milioni

Gli anni del boom, finanziati anche dai soldi di Banca Progetto, commissariata due mesi fa dalla Vigilanza di Bankitalia. Una crescita a tappe forzate inseguendo la nuova frontiera della comunicazione social, grazie a un esercito di giovanissimi influencer al servizio delle più svariate campagne pubblicitarie.

Infine, il brusco risveglio tra perdite e debiti milionari, con Gedi, il grande gruppo editoriale, che si è trovato con il cerino acceso in mano, costretto a pagare il conto di un’avventura finita male. È questa, in sintesi, la velocissima parabola di Stardust, nata ai tempi della pandemia da un’idea dell’imprenditore romano Simone Giacomini, che si è fatto da parte un anno fa.

Sarebbe una storia come tante, se non fosse che il marchio dell’azienda romana compare tra le carte dei magistrati milanesi che stanno indagando su Banca Progetto, al centro di decine di operazioni di finanziamento definite “anomale” nelle carte degli ispettori di Bankitalia. I rapporti erano così stretti che un gruppo di dipendenti dell’azienda di Giacomini negli anni scorsi si era temporaneamente trasferito in una sede dell’istituto ora commissariato, in piazza Diaz a Milano, a poche decine di metri dal Duomo.

Nuovi capitali

Del resto, come Domani ha già raccontato, l’amministratore delegato di Banca Progetto, Paolo Fiorentino, trovò posto per un anno, tra il 2022 e il 2023, nel cda di Stardust. Bei tempi, quelli. Il business girava alla grande, almeno a giudicare dai conti della società che sui giornali si era costruita la fama di “fabbrica degli influencer”. Quello che ancora non è chiaro è come sia stato possibile il tracollo descritto nell’ultimo bilancio di Stardust, quello del 2024, il primo esercizio in cui l’azienda è stata gestita da manager nominati da Gedi. A fine marzo, il gruppo editoriale che fa capo alla Exor di John Elkann è dovuto intervenire d’urgenza con un aumento di capitale di 2,6 milioni dopo che il patrimonio netto di Stardust era finito sotto zero, divorato dalle perdite che l’anno scorso sono arrivate a 4,7 milioni su ricavi di 7,7 milioni.

I nuovi azionisti di controllo hanno anche provveduto a rimborsare il fido di 5 milioni a suo tempo concesso da Banca Progetto, un fido assistito dalla garanzia di Stato, quella dell’istituto pubblico Mediocredito centrale. Nei conti si legge anche che la società fondata e a lungo gestita da Giacomini negli anni scorsi ha accumulato debiti con il fisco per quasi 4 milioni e pendenze con l’Inps di oltre un milione, somme rilevanti se si considera il giro d’affari tutto sommato limitato dell’azienda. Ammontano a 7 milioni, invece, le somme reclamate dai fornitori.

Con numeri come questi è facile immaginare per quale motivo Gedi sia stata costretta a correggere gli ambiziosi progetti annunciati due anni fa. L’obiettivo resta quello reso noto dai nuovi proprietari subito dopo l’acquisizione, cioè intercettare un pubblico di giovani e giovanissimi che di solito trascurano (per usare un eufemismo) i media tradizionali. I problemi di bilancio, insieme a una crescita inferiore al previsto degli investimenti pubblicitari diretti verso i social hanno però costretto Gedi ad aggiornare la tabella di marcia.

Bei tempi

Negli anni del boom, Giacomini, insieme ai soci Ettore Dore e Antonino Maina, si era affidato ai consigli di Francesco Marotta, legale del team di Ernst Young, la multinazionale della consulenza. «Siamo felici che in una fase di cambiamento culturale così importante, Gedi sia al nostro fianco per aiutarci a raccogliere le sfide del futuro», commentò Giacomini a luglio 2022, quando il gruppo editoriale fece il suo esordio nell’azionariato di Stardust rilevandone il 30 per cento. Nei primi mesi del 2023 la società targata Exor comprò un altro 29 per cento per poi arrivare all’89 per cento del capitale l’anno successivo.

L’intesa tra i vecchi azionisti e quelli nuovi è però arrivata al capolinea prima del previsto. Nel 2024 la gestione è passata nelle mani dei manager targati Gedi ed è partita una pulizia di bilancio che ha fatto emergere perdite milionarie. Tradotto in cifre, questo significa che Stardust è stata valutata 30 milioni nel 2022, quando è stata acquisita la prima partecipazione del 30 per cento. Due anni dopo la controllante Gedi digital ha dovuto svalutare di 8,8 milioni la propria quota dell’89 per cento nella cosiddetta fabbrica degli influencer e ora dovrà investire tempo e denaro per rimettere in carreggiata l’azienda.

Scommessa vinta

I venditori invece sono usciti di scena con profitti milionari. Il gruppo degli investitori che si sono liberati delle loro azioni è guidato da Giacomini con i soci Dore e Maira, che hanno subito lanciato una nuova iniziativa con il marchio Bazr, una piattaforma di e-commerce anche questa finanziata da Banca Progetto con le garanzie di Stato del Mediocredito centrale.

L’avventura di Stardust si è chiusa con il lieto fine anche per Paolo Barletta che nel 2021 aveva comprato il 34 per cento dell’azienda di Giacomini e a partire dal 2022 ha poi ridotto quasi a zero la sua partecipazione. Barletta aveva investito anche su Chiara Ferragni, ma non è riuscito a congedarsi prima che il business dell’influencer, a processo per truffa, si sgonfiasse.

© Riproduzione riservata