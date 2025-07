Vendite giù del 25 per cento nel mercato americano e sui conti pesano anche i dazi imposti da Trump. Nuovi modelli per tentare il rilancio in Europa anche con la 500 ibrida a Mirafiori

Non che ci fossero molti dubbi in materia, ma chi vuol farsi un’idea di quanto sia ripida la china verso il rilancio di Stellantis può dare un’occhiata ai risultati del primo semestre di quest’anno, numeri preliminari pubblicati lunedì 21 luglio dal gruppo in attesa della presentazione ufficiale dei conti in calendario a fine mese. La multinazionale dell’auto, da fine maggio affidata alle cure del nuovo ceo Antonio Filosa, ha perso 2,3 miliardi di euro nell’arco di sei mesi.

La svolta in negativo, pesante di per sé, diventa ancora più preoccupante se si considera che il 2024 si era chiuso con 5,5 miliardi di profitti, per altro realizzati per intero nel primo semestre dell’anno, in utile per 5,6 miliardi. La brusca frenata del 2025 è l’effetto di una lunga serie di fattori negativi, tra cui l’impatto dei nuovi dazi imposti dall’amministrazione Usa che da soli pesano per 300 milioni.

Proprio gli Stati Uniti si confermano il mercato che più fa soffrire i conti di Stellantis: nel secondo trimestre di quest’anno le consegne ai clienti nordamericani sono diminuite del 25 per cento.

Va meglio in Europa dove, comunque, le vendite fanno segnare un calo del 6 per cento e il risultato positivo di mercati come il Sudamerica (più 20 per cento) e il Medio Oriente-Africa (più 30 per cento) non può certo bastare per riequilibrare la situazione.

A livello globale, infatti, il gruppo controllato dalla holding Exor di John Elkann tra aprile e giugno ha messo sul mercato il 6 per cento di vetture in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Oneri straordinari

I conti in rosso non hanno sorpreso analisti e investitori. E infatti i titoli Stellantis dopo uno scivolone iniziale di oltre il 3 per cento hanno recuperato terreno nella seconda parte della giornata per chiudere la seduta borsistica con un rialzo del 1,5 per cento circa.

Va anche detto che buona parte della perdita appena annunciata è la conseguenza delle scelte contabili dei vertici del gruppo, che hanno messo a bilancio nel primo semestre una serie di oneri straordinari. Tra questi, per esempio, come si legge nel comunicato aziendale, “i costi per la cancellazione di programmi e la svalutazione di piattaforme” industriali. Un modo come un altro per fare piazza pulita degli oneri del passato recente, una decisione che coincide non a caso con l’esordio al vertice del nuovo numero uno Filosa.

La sfida del nuovo Ceo

Per il ceo nominato a fine maggio la partita più difficile si giocherà, come detto, negli Stati Uniti, un mercato che il manager conosce bene, visto nel 2023 gli era stato affidato il rilancio del marchio Jeep in crisi. La sfida americana si presenta doppiamente complicata, visto che alla forte crisi di vendite dell’ultimo periodo della gestione dell’ex numero uno Carlo Tavares, uscito di scena a dicembre dell’anno scorso, adesso si sommano le incertezze legate ai dazi imposti da Donald Trump.

Le nuove tasse all’import hanno l’effetto di una zavorra supplementare per un gruppo che molto produce negli Stati Uniti, ma dall’estero importa componenti e anche auto già assemblate. A questo proposito è di pochi giorni fa l’annuncio che dal 2026 cesserà la produzione della Dodge Hornet nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, una produzione destinata al mercato Usa. La stangata trumpiana colpisce quindi anche una fabbrica italiana e finisce per peggiorare la situazione già critica degli stabilimenti Stellantis nel nostro paese, dove secondo un recente rapporto pubblicato dal sindacato Fim-Cisl, nel primo semestre la produzione è calata del 25 per cento rispetto all’anno scorso.

Annunci e promesse

Per risalire la china, almeno in Europa, i vertici di Stellantis puntano sulle smart car (tra cui Citroen C3 e Grande Panda) e anche sulla nuova 500 ibrida prodotta a partire dal prossimo autunno a Mirafiori, lo stabilimento torinese da tempo in grave difficoltà che Stellantis ha più volte dichiarato di voler rilanciare, al pari delle altre fabbriche nazionali.

Promesse cavalcate dal governo, che da anni preme su Elkann per ottenere garanzie sulla sopravvivenza del polo nazionale dell’automotive. In attesa di fatti concreti per le attività italiane, è di pochi giorni fa l’annuncio del raddoppio della produzione nel sito di Kenitra in Marocco con investimenti per oltre un miliardo e raddoppio dei dipendenti, che arriveranno a 6.500 entro il 2030.

