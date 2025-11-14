Un condono d’oro: così il governo sconfessa sé stesso

Le cronache di questi giorni raccontano che per raccogliere un paio di miliardi sta per essere inserita in manovra una norma che fissa al 12,5 per cento il prelievo fiscale sulla rivalutazione dell’oro da investimento di proprietà dei cittadini che non siano in grado di dimostrare, con i documenti del caso, a che prezzo abbiano acquistato questi valori. Insomma, se la norma passerà, è in arrivo un nuovo scudo fiscale, uno scudo tutto d’oro questa volta