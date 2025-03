Il nuovo piano di sviluppo aumenta del 10 per cento le risorse per incrementare la capacità di trasporto di rete. Entro il 2034 il completamento del Tyrrhenian Link, che unirà Sicilia e Sardegna, e i collegamenti sottomarini con Corsica e Tunisia. L’ad Di Foggia: «Cresciute di venti volte le richieste di connessione dei data center»

Negli ultimi due anni sono cresciute le richieste per gli utenti di consumo, che prelevano direttamente energia dalla rete di trasmissione nazionale. Una tendenza attribuibile in larga parte ai data center, per i quali a fine 2024 le domande di connessione erano pari a circa 30 gigawatt, superiori di oltre venti volte a quelle del 2021.

Un trend in rapida crescita evidenziato nel piano di sviluppo 2025 presentato ieri dall’amministratrice delegata di Terna, Giuseppina Di Foggia. Il documento, che definisce gli interventi sul territorio italiano a dieci anni, viene predisposto ogni due anni dall’azienda che con oltre 75mila chilometri di linee in alta tensione gestisce la rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

Le richieste di connessione per i data center provengono perlopiù dal nord Italia, soprattutto dalla Lombardia, anche se qualcosa ha iniziato a muoversi anche al centro e al sud. La potenza media associata ai centri di elaborazione dati supera i 100 megawatt, anche a seguito dello sviluppo del cloud computing e, negli ultimi due anni, delle applicazioni dedicate all’intelligenza artificiale.

Ma per il 2030 e negli anni seguenti si prevede un incremento della domanda elettrica dovuto al consumo da parte dei data center. «Nel breve e medio termine la rete risponderà senza problemi all’aumento di capacità richiesta dai centri, che consumano grandi quantità di energia», ha assicurato Di Foggia, prima donna in Italia alla guida di una grande società partecipata quotata in Borsa. «Ci rassicura soprattutto il fatto che questi consumi sono costanti e prevedibili».

Un po’ di numeri

Nei prossimi dieci anni, Terna prevede oltre 23 miliardi di euro di investimenti sulla rete per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto. È il 10 per cento in più rispetto al precedente piano. Gli interventi consentiranno «un significativo incremento della capacità di scambio di energia tra zone di mercato», raggiungendo circa 39 gigawatt rispetto agli attuali 16, con un aumento del 22 per cento rispetto al piano di due anni fa.

Inoltre, entro il 2030 è attesa una riduzione delle emissioni di CO2 fino a circa 2.000 chilotoni l’anno, e fino a 12.100 chilotoni l’anno entro il 2040 (con un miglioramento, seppur lieve, rispetto alle previsioni del 2023). Non a caso il presidente di Terna, Igor De Biasio, ha definito il piano «il più importante mai realizzato dall’azienda, dato che riusciamo a essere abilitatori verso la transizione energetica e verso la decarbonizzazione, unendo e integrando i territori».

I nuovi progetti

Secondo il piano di sviluppo, entro cinque anni saranno poi operative alcune infrastrutture concentrate soprattutto al centro-sud. È il caso del Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino che unirà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna (dove è contestato dai comitati locali) e grazie al quale la regione più a sud «potrà esportare l’energia pulita che produce in abbondanza». Il ramo est del Tyrrhenian, la cui posa è iniziata a gennaio, sarà completato entro il 2027, mentre il ramo ovest l’anno seguente.

A questo si aggiunge l’Adriatic Link, il collegamento ad alta tensione tra Abruzzo e Marche lungo circa 250 chilometri, di cui 210 sottomarini. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le università marchigiane e le start up locali, dato che abbiamo intenzione di porre lì le basi per il nuovo innovation hub», ha spiegato Di Foggia. Sono poi previste altre opere entro il 2034, tra cui la Milano-Montalto (che collegherà Lombardia e Lazio) e il Central Link tra Umbria e Toscana.

Particolare attenzione sarà riservata pure alle interconnessioni con l’estero, per cui Terna stima un aumento della capacità di trasporto di circa il 40 per cento. Si parte dal collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana (il Sa.Co.I.3) e dal ponte energetico Italia-Tunisia (Elmed), ma in cantiere c’è anche il progetto di raddoppio dell’interconnessione tra la Grecia e la costa di Melendugno, in Puglia.

Interventi importanti anche in chiave di sicurezza nazionale e, in modo indiretto, per attrarre investimenti dall’estero. «Questo patrimonio di conoscenze nella gestione della rete può essere una leva nelle relazioni internazionali e nella costruzione di partnership con altri paesi, come ad esempio quelli del piano Mattei», ha ricordato il presidente De Biasio.

© Riproduzione riservata