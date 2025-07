«Informazioni errate o fuorvianti»: è su questa ipotesi che si fonda l’apertura dell’indagine formale, da parte della Commissione europea, nell’ambito dell’acquisizione della rete Tim da parte del fondo americano Kkr, l’operazione Netco che ha riguardato la cessione delle attività della rete di telefonia fissa primaria e la dorsale di Tim e di FiberCop. Il disco verde dall’Europa è stato dato a maggio del 2024, un via libera “incondizionato”, poiché l’operazione non aveva sollevato preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nel mercato dei servizi di accesso a banda larga anche in prospettiva futura.

Kkr ha mentito?

Ma l’Europa ora vuole vederci chiaro riguardo alle informazioni sugli accordi in essere fra le parti in causa. Due i capitoli sugli accordi in questione, quelli sull’accesso ai servizi passivi ossia alle infrastrutture di rete e quelli in merito alle probabilità di coordinamento. «Gli accordi a lungo termine esistenti con diversi richiedenti l'accesso, tra cui Fastweb e Iliad, conclusi dopo la creazione di FiberCop nel 2021, garantiscono che Kkr non potrà rendere meno favorevoli le condizioni di accesso all'ingrosso o porre fine a tale accesso» scriveva la Commissione Ue nel documento in cui si approvava l’operazione.

«Kkr non avrà la capacità di limitare l'accesso ai servizi passivi (vale a dire le infrastrutture). Per ciascun prodotto all'ingrosso il numero di reti disponibili e di fornitori all'ingrosso rimarrà invariato e il potere di mercato di NetCo non aumenterà sostanzialmente rispetto a quello che detengono attualmente Tim o FiberCop». E ancora: «L'operazione non aumenterà la probabilità di un coordinamento tra NetCo e OpenFiber, dal momento che Fastweb continuerà a esercitare una pressione concorrenziale su NetCo e sulla sua concorrente di lunga data, Open Fiber. Inoltre, è probabile che NetCo e Open Fiber continuino a competere, sia per attrarre nuovi clienti sia per installare reti in fibra ottica, in nuove zone o in quelle dell'altra parte».

Tutto ciò sulla base delle informazioni fornite da Kkr. L'indagine avviata oggi, spiega la Commissione europea, è distinta dalla procedura che ha portato all'approvazione incondizionata dell'operazione Kkr/NetCo ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, ma la commissaria Teresa Ribera, a capo dell’Antitrust Ue, sottolinea che «le norme in materia di controllo delle concentrazioni impongono alle parti interessate di comunicare alla Commissione informazioni complete e accurate al momento della valutazione dell'operazione. Prendiamo molto seriamente qualsiasi violazione di questo obbligo. In questa fase, la Commissione ha raccolto elementi sufficienti per avviare un'indagine formale volta a determinare se Kkr abbia rispettato tale obbligo».

«In buona fede»

Kkr, a cui è stata notificata l’apertura dell’indagine, rende noto quanto segue: «In qualità di amministratori delle infrastrutture pubbliche, prendiamo seriamente la nostra responsabilità nei confronti di coloro che serviamo, della Commissione europea e delle autorità di regolamentazione italiane. Nell'ambito dell'autorizzazione della transazione, abbiamo collaborato in buona fede con la Commissione Europea e fornito informazioni specifiche e accurate, e FiberCop continua a rispettare gli impegni assunti con i clienti e la regolamentazione economica disciplinata dall'Agcom». E la società fa sapere che collaborerà pienamente con la Commissione per «una risoluzione completa della questione».

In stallo FiberCop-Open Fiber

Proprio ieri la nuova “Fibercop” – di cui Kkr detiene il 37,8 per cento e il ministero dell'Economia è secondo azionista con il 16 per cento (il fondo pensione canadese Canada CPP Investments e il fondo sovrano Abu Dhabi Investment Authority hanno entrambi il 17,5 per cento, e il fondo infrastrutturale italiano F2i ha l'11,2 per cento) – ha “festeggiato” il primo anno di attività: 13 milioni le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica e 1,8 miliardi di investimenti.

Resta congelato ormai da tempo immemore il dossier rete unica nazionale, ossia il progetto di fusione-integrazione con Open Fiber. Niente se n’è più saputo nonostante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’avesse indicato come prioritario al momento del suo insediamento a capo del governo. E si attende peraltro ancora il verdetto della Commissione europea sulla proposta che la società di Cdp e Macquarie ha sottoposto al dipartimento per la Trasformazione digitale per chiudere per tempo i cantieri del piano “Italia a 1 Giga” entro la scadenza dei tempi del Pnrr (il 30 giugno 2026): portare la banda ultralarga a tutti gli immobili previsti da Piano utilizzando anche la tecnologia Fwa (misto fibra e wireless) per poi “migrare” alla fibra vera (Ftth) entro il 2027 gli eventuali edifici rimasti indietro.

