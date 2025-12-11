Treni nuovi e bye bye Anas, la sfida internazionale di Ferrovie

Un anno dopo il lancio del piano industriale, l’ad di Fs Donnarumma rivendica: «In orario 35mila treni in più». Nel 2025 577 milioni di passeggeri sui treni e investimenti per 18 miliardi. Confermato lo scorporo di Anas e l’operazione per rilevare un ramo della società di costruzioni Pizzarotti
La rivendicazione della migliorata puntualità dei treni, l’annuncio dell’addio ad Anas da parte del gruppo Ferrovie, la conferma dell’operazione con il gruppo Pizzarotti per rilevare il ramo d’azienda ferroviario, e l’impegno a continuare a investire sull’infrastruttura. Con l’evento “Strategic Plan, Next Level”, all’Auditorium Parco della musica di Roma, Fs ha tracciato un parziale bilancio dodici mesi dopo la presentazione del piano industriale 2024-2029, illustrato esattamente il 12 dicembre