il primo bilancio del piano industriale

Treni nuovi e bye bye Anas, la sfida internazionale di Ferrovie

Stefano Iannaccone
11 dicembre 2025 • 19:31

Un anno dopo il lancio del piano industriale, l’ad di Fs Donnarumma rivendica: «In orario 35mila treni in più». Nel 2025 577 milioni di passeggeri sui treni e investimenti per 18 miliardi. Confermato lo scorporo di Anas e l’operazione per rilevare un ramo della società di costruzioni Pizzarotti

La rivendicazione della migliorata puntualità dei treni, l’annuncio dell’addio ad Anas da parte del gruppo Ferrovie, la conferma dell’operazione con il gruppo Pizzarotti per rilevare il ramo d’azienda ferroviario, e l’impegno a continuare a investire sull’infrastruttura. Con l’evento “Strategic Plan, Next Level”, all’Auditorium Parco della musica di Roma, Fs ha tracciato un parziale bilancio dodici mesi dopo la presentazione del piano industriale 2024-2029, illustrato esattamente il 12 dicembre

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.