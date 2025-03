La quotazione del metallo giallo, in aumento da tempo, ha toccato il massimo storico grazie all’afflusso dei capitali in fuga dalle Borse. I fondi speculativi comprano scommettendo su nuovi rialzi, e anche molte banche centrali vendono dollari per acquistare lingotti

Passeranno mesi, forse anni, prima di capire se davvero Donald Trump farà di nuovo grande l’America. Di certo, però, fin d’ora si può dire che le decisioni del presidente degli Stati Uniti hanno premiato, e arricchito, gli investitori che nei mesi scorsi hanno puntato sull’oro.

Capitali immensi, centinaia di miliardi di euro, si spostano ogni giorno verso quello che è considerato il bene rifugio per eccellenza, un’oasi al riparo, almeno in teoria, dall’instabilità globale. È un’onda anomala praticamente senza precedenti nell’ultimo mezzo secolo e anche di più.

Neppure ai tempi del Covid, quando la paura del futuro aveva scatenato la caccia agli investimenti sicuri, il termometro dei mercati misurò una febbre dell’oro così alta. E così, da una settimana ormai, la quotazione del metallo giallo viaggia sopra quota 3mila dollari l’oncia, e giovedì ha toccato il massimo storico di 3.052 dollari.

Previsioni sbagliate

Il rialzo ha preso il via già all’inizio del 2023, per poi prendere velocità da novembre in poi, dopo l’elezione di Trump alla Casa Bianca, quando il prezzo superava di poco i 1.900 dollari l’oncia. Nell’arco di cinque mesi la crescita sfiora il 60 per cento.

Per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno, basti pensare che all’inizio del 2024 il London Bullion Market, principale piattaforma mondiale per il trading di metalli preziosi insieme al Comex di New York, aveva raccolto le opinioni di una ventina di analisti sull’andamento del mercato dell’oro nei 12 mesi successivi. Ebbene, le attese di questi specialisti, per quanto in generale ottimistiche, non si spingevano oltre una punta massima di 2.100 dollari.

L’uragano Trump, in qualche modo atteso ma non con la violenza con cui poi si è manifestato, ha costretto gli investitori a confrontarsi con uno scenario più che mai confuso, privo di punti di riferimento precisi. L’incertezza regna sovrana, e quindi il lingotto, e gli strumenti finanziari che ne seguono il prezzo, viene considerato, oggi più che mai, una sorta di ancora di salvezza.

Del resto, erano decenni che i timori di un prossimo rallentamento della crescita non si sommavano a quelli di una possibile ripartenza dell’inflazione, fenomeni entrambi innescati dalla guerra dei dazi dichiarata da Trump al mondo intero. L’incubo che i mercati cercano di scacciare è quello della stagflazione, cioè recessione e prezzi in salita, uno scenario che ricorda gli anni Settanta del secolo scorso, ai tempi dello shock petrolifero.

In attesa di segnali più chiari sulla direzione da prendere, le banche centrali, la Fed americana come la Bce, hanno per il momento messo in sospeso la manovra di ulteriore riduzione dei tassi avviata nei mesi scorsi, e quest’ultimo fatto ha aumentato lo smarrimento degli investitori. «L’incertezza prolungata potrebbe spingere i fondi speculativi ad aumentare le loro posizioni lunghe sull’oro», si legge in una recente analisi (27 febbraio) della banca d’affari Goldman Sachs.

Rischio bolla

La previsione, quindi, è che gli acquisti di metallo giallo siano destinati a proseguire, tanto che, sempre secondo Goldman Sachs, la quotazione potrebbe toccare i 3.300 dollari l’oncia entro la fine dell’anno, con un rialzo atteso di un ulteriore 10 per cento rispetto ai prezzi di questi giorni.

Ecco perché quella che molti analisti iniziano a descrivere come una bolla speculativa attira un numero sempre maggiore di risparmiatori a caccia di guadagni di breve termine. Al posto dell’oro fisico, cioè i lingotti, gli acquisti si indirizzano anche verso gli Etf o gli Etc, cioè strumenti finanziari che con caratteristiche e strategie diverse tra loro hanno una quotazione che segue quella della materia prima. I rischi non mancano, certo, e infatti i consulenti finanziari predicano prudenza per chi si avvicina a questo tipo di investimenti.

Nelle ultime settimane, si è ingrossato il fiume di capitali in fuga dalle Borse, che infatti hanno ingranato la retromarcia dopo una lunghissima fase di rialzo, e parte di questo denaro in libera uscita ha finanziato nuove scommesse sull’oro.

Ad amplificare i movimenti al rialzo della quotazione sono gli acquisti dei fondi con strategie di trading dettate dagli algoritmi. Succede lo stesso anche per i titoli sui listini azionari, ma in un settore molto meno liquido come quello delle materie prime l’onda speculativa si fa sentire molto di più.

Banche centrali in manovra

L’attrazione fatale di queste settimane per il metallo giallo ha anche rafforzato alcuni fenomeni di lungo periodo che trainano le quotazioni. Sono in aumento, infatti, anche gli acquisti delle banche centrali, che accantonano i lingotti come parte delle proprie riserve, in aggiunta a quelle in valuta.

Secondo l’ultimo rapporto del World Gold Council, la domanda di oro da parte delle istituzioni monetarie nazionali nel 2024 ha superato per il terzo anno consecutivo le mille tonnellate, cioè più del doppio rispetto agli acquisti registrati annualmente tra il 2010 e il 2022. Non è un caso che gli investimenti siano aumentati proprio quando, con l’invasione russa dell’Ucraina, è esplosa l’instabilità geopolitica.

Il metallo giallo è considerato un argine all’incertezza globale anche dalle banche centrali, e infatti quella della Polonia, uno dei paesi più esposti ai venti di guerra, guida la classifica dei compratori, con acquisti per 90 tonnellate. Sono invece rimaste invariate le riserve della Banca d’Italia, che possiede uno stock di 2.400 tonnellate di lingotti, il terzo al mondo dopo quelli degli Stati Uniti e della Germania.

Intanto nel mondo soffia forte il vento della dedollarizzazione, neologismo che sta a indicare la tendenza di molti paesi ad abbandonare la valuta Usa come principale moneta di riserva, oltre che per regolare le transazioni commerciali, sostituendola con l’oro. La politica aggressiva di Trump potrebbe rafforzare l’avversione verso il biglietto verde. Se così fosse, gli acquisti di oro sembrano destinati ad aumentare ancora. E, con questi, anche le scommesse degli speculatori, insieme ai rischi di una nuova bolla.

© Riproduzione riservata