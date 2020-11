L’incertezza sul voto americano preoccupa soprattutto la Cina. Mentre ancora non è chiaro chi tra Donald Trump e Joe Biden conquisterà la poltrona della Casa Bianca, il termometro delle reazioni economiche, a borse ancora chiuse in Europa e Stati Uniti, lo danno i futures e la moneta cinese.

L’Europa teme l’incertezza: listini in rosso

Prima dell’apertura i futures delle borse europee erano positivi, ma con il passare del tempo l’incertezza sempre più forte sull’andamento delle elezioni ha cambiato l’atteggiamento degli inestitori. L’Europa ha aperto in netto calo. La Borsa di Parigi ha aperto in calo dell1,28 per cento, a Milano le vendite hanno fatto registrare un meno 1,65 per cento. Per dare una idea nella giornata del 3 novembre Piazza Affari aveva guadagnato il 3,19 per cento guidando i listini europei tutti al rialzo, così come Wall Street.

Lo Yuan in discesa

Ma è lo yuan a dare il segnale preciso del timore della seconda economia mondiale su una possibile rielezione dell’attuale presidente: la moneta cinese ha perso lo 0,7 per cento e la Banca centrale cinese è intervenuta per rafforzare la propria valuta. Allo stesso modo dall’inizio della settmana con l’avvicinarsi sul voto è calato il dollaro e sono aumentate le quotazioni dell’oro, il termometro per eccellenza dell’incertezza.

© Riproduzione riservata