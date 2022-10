Il Pnrr dice che la lotta all'evasione sarà realizzata anche attraverso «un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti».

La destra di governo vuole alzare subito il tetto del contante alla soglia di 10mila euro. Si tratta di un altro messaggio agli evasori, in contrasto con un suggerimento del Pnrr, che dice che la lotta all’evasione passa anche da «un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti» e si tratta anche dell’undicesima modifica alla soglia in circa vent’anni, praticamente una ogni due anni.

La proposta di legge è stata depositata da Alberto Bagnai della Lega, ma sostenuta dal consigliere più fidato di Meloni, Giovanbattista Fazzolari. Il responsabile del programma di FdI ha detto che «l'aumento al tetto del contante è nel nostro programma e lo faremo, gradualmente, già a partire dalla prossima legge di bilancio».

Il tetto al contante doveva essere abbassato a mille euro già da quest’anno ma con un emendamento al decreto Milleproroghe è stato tutto rinviato a dicembre. La destra ora vuole un innalzamento graduale. Quando Renzi lo aveva alzato da mille a 3mila euro, sostenendo esattamente come il centrodestra che si trattava di una misura che incentiva i consumi, Banca d’Italia aveva calcolato un aumento dell’economia illegale di 0,5 punti percentuali. Con l’innalzamento graduale della destra possiamo aspettarci un innalzamento graduale del sommerso.

