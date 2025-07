«Spirito collaborativo». Almeno su carta, il governo Meloni si mostra a disposizione della Commissione europea, che ha finalmente inviato la sua lettera di rilievi all’esecutivo italiano per evidenziare le problematiche che rischiano di «costituire una violazione dell'articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni e di altre disposizioni del diritto dell'Ue» nel tentativo di scalata di Unicredit su Banco Bpm.​​​​​​ Tradotto: l’applicazione del golden power da parte del governo potrebbe essere contrario alle leggi europee sulle concentrazioni.

Alla missiva della Commissione il governo ha annunciato di voler fare seguito ai «chiarimenti richiesti così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al Tar» che nei giorni scorsi ha dato parzialmente ragione a Unicredit e in parte al governo. Ma mentre nella nota ufficiale il governo si mostra pronto a dare seguito alle perplessità della Commissione – che aveva già dato un via libera preliminare all’applicazione del potere straordinario dell’esecutivo – e anche Antonio Tajani ha convenuto che «questa è una materia anche di competenza dell'Unione europea», la Lega cerca ancora il distinguo.

Ad aprire le danze in mattinata è stato il vicepremier Matteo Salvini, che invece non le ha mandate a dire: «Penso che l’Unione europea abbia cose più importanti delle quali occuparsi, ad esempio trattare con gli Stati Uniti. Non quindi rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche. Si occupi di poche cose, serie e lo faccia bene».

L’attesa leghista

Nonostante l’aggressività ostentata, però, in realtà i leghisti sono fiduciosi che il tempo possa giocare a loro favore. Mentre infatti le opposizioni annunciano interrogazioni, come ha fatto il M5s, o chiedono al governo di ritirare il golden power (che comunque dopo il giudizio del Tar, a meno di un ricorso al Consiglio di Stato da parte di palazzo Chigi andrebbe riscritto) come fa il Pd per voce del responsabile Economia Antonio Misiani, le giornate passano. E si avvicina inesorabilmente il 23 luglio, quando si esaurirà il mese aggiuntivo che la Consob aveva garantito all’Ops di Andrea Orcel scontentando mezzo governo e si concluderà l’Ops.

Il presidente dell’authority Paolo Savona per altro è atteso in parlamento giovedì 17 luglio per l’audizione – rimandata con grande tempismo a fine giugno, ufficialmente per ragioni di sovrapposizione con i lavori d’aula – in commissione d’inchiesta sulle banche, dove senz’altro qualche domanda sul dossier capiterà. In zona Consob, tuttavia, conteggiano ancora nel novero del possibile un’ulteriore dilazione dell’Ops. Ma le variabili sono molte: il Tar ha raccomandato la riscrittura del decreto Golden power, ma senza indicare limiti temporali, confondendo di conseguenza le acque anche sull’eventuale dilazione dell’Ops che potrebbe decidere la Consob, che comunque continua ad analizzare la situazione.

La Lega, neanche a dirlo, conta sul nulla di fatto per “salvare” Banco Bpm dagli appetiti di Unicredit. Che per altro, nel frattempo, ha ricevuto un nuovo stop dalla Germania, dove il Cfo di Commerzbank, Carsten Schmitt, in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che «abbiamo bisogno di un consolidamento, ma questo funziona solo se abbiamo un’unione bancaria. E non ce l’abbiamo ancora». Insomma, «alla fine dell’estate Orcel potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano e due scalate fallite», commenta chi sta seguendo da vicino il dossier.

In mancanza di un rilancio sull’offerta, che da Milano ancora non escludono definitivamente anche se la data della prossima riunione del cda di Unicredit rimane ancora incerta, effettivamente, le chance dell’istituto di piazza Gae Aulenti di mettere le mani su Banco Bpm si assottigliano drasticamente. Mentre il ruolo di Orcel sembra quindi farsi a poco a poco meno rilevante, però, a farsi avanti sulla banca cara alla Lega della vecchia scuola sono – ironia della sorte per chi vuole difendere gli interessi nazionali e macina slogan sovranisti – i francesi. Crédit Agricole ha infatti chiesto alla Bce l’autorizzazione per salire oltre il 20 per cento del capitale, ma restano presenti nell’azionariato anche Bnp Paribas e Banque Postale.

Notizie di poco conto per i leghisti di nuova generazione: tutto il partito (anche i salviniani di stanza al ministero dell’Economia) spera di lasciarsi presto alle spalle la vicenda Unicredit-Banco Bpm per occuparsi finalmente della vera preda dei salviniani, l’operazione di Mps su Mediobanca. La banca d’affari continua a fare quanto possibile per tenersi lontano dagli appetiti dell’istituto senese – la raccomandazione agli azionisti di non aderire all’offerta Mps ieri era pubblicità anche sui maggiori quotidiani – ma la campagna di Alberto Nagel per imboccare piuttosto la strada dell’acquisizione di Banca Generali sembra farsi sempre più difficile. Nel dubbio, l’ad di piazzetta Cuccia è tornato a difendere la sua strategia anche in una call con gli analisti, in cui ha parlato dei «molti elementi di anomalia, forse troppi» dell’offerta di Mps.

Tra le anomalie citate da Nagel «il modo in cui è stata venduta l'ultima tranche di Mps e la presenza dei nostri due maggiori azionisti (Caltagirone e Delfin, ndr), che sono entrati simultaneamente in Mps nel novembre scorso». Un tempismo tutt’altro che casuale, secondo l’ad: «C’era un piano quando sono entrati, perché altrimenti non c'era motivo di investire centinaia di milioni di euro in un momento in cui erano già molto esposti a titoli finanziari italiani».

Non si tratta dell’unica stranezza: anomalo anche avere gli stessi azionisti rilevanti da una parte e dall’altra, ma soprattutto il fatto che il governo svolga «ruoli diversi», ha detto Nagel. L’esecutivo si trova a essere «azionista di maggioranza del Monte Paschi, controlla di fatto il consiglio di amministrazione e usa il golden power, ha fatto sì che diversi attori in Italia, direttamente o indirettamente, decidessero di sostenere questa operazione».

