I giudici amministrativi non vedono «un pregiudizio irreparabile». Attesa per Bruxelles. «Il reclamo sul golden power arriva dall’Italia»

Un altro colpo di scena nel risiko delle banche. Il più recente tassello della storia che da mesi tiene con il fiato sospeso politica e mondo finanziario è una nuova decisione del Tar, che si doveva esprimere a proposito del ricorso di BancoBpm contro la proroga dell’Ops di Unicredit sull’istituto di piazza Meda.

I giudici amministrativi hanno scelto di respingere la richiesta di BancoBpm con la motivazione che «non è stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile». Insomma, sono insussistenti i presupposti richiesti dalla normativa per l’accoglimento della domanda cautelare proposta.

Non c’è dunque ragione di intervenire: «L'assoggettamento alla cosiddetta passivity rule (che prevede che una società quotata su cui viene lanciata un'offerta pubblica non possa fare operazioni difensive senza il via libera dei soci, ndr) non determina di per sé un congelamento totale dell'operatività della società target» si legge nella sentenza. L’operatività di BancoBpm resta cioè in essere. I giudici vogliono tutelare l’interesse generale degli investitori «a disporre di quadro informativo il più possibile chiaro, completo e non fuorviante, a fronte di elementi sopravvenuti alla presentazione dell'Ops».

Tradotto, c’è da aspettare il giudizio nel merito – atteso per inizio luglio – della giustizia amministrativa sul ricorso di Unicredit contro l’applicazione del golden power da parte del governo contro la scalata di Andrea Orcel. BancoBpm è stato anche condannato a corrispondere a Consob e Unicredit le spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro: l'operazione resta invece in stand-by ancora una decina di giorni e riprenderà il 23 giugno per concludersi il 23 luglio.

Presa d’atto

Da piazza Meda replicano con durezza. «Prendiamo atto della decisione del Tar, anche se per noi non cambia il contesto. Siamo ormai abituati da 7 mesi a non avere chiarezza sui tempi e sulle reali intenzioni dell'offerente su questa operazione» dichiarano in una nota congiunta il presidente del Cda Massimo Tononi e l'amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna.

Dopo che nei giorni scorsi Orcel era arrivato ad abbassare le aspettative di un successo della scalata a meno del 20 per cento, a piazza Meda non vanno per il sottile. «È innegabile che si tratta di un'Ops che ha una durata straordinaria (circa 8 mesi), contro una media delle ultime operazioni di 5 mesi. Inoltre, a causa della passivity rule, limita significativamente la nostra necessaria flessibilità strategica in un momento decisivo per il riassetto del settore del credito».

Dalle parti di Unicredit si fa largo un cauto ottimismo. Anche perché sull’altro fronte aperto da Orcel, quello tedesco, l’ad di Commerzbank Bettina Orlopp ha ribadito la centralità della posizione del primo azionista della banca a cui guarda Unicredit, il governo tedesco. Che nei giorni scorsi si è scagliato con durezza contro la potenziale acquisizione. «È importante dire che c'è un azionista importante, che è il governo tedesco, e noi rispettiamo il loro interesse a che Commerzbank sia una banca molto forte e indipendente» ha detto nel corso della Goldman Sachs European Financial Conference 2025.

Il ruolo dell’Europa

Per quanto riguarda l’Italia e le ambizioni su BancoBpm, però, la data cerchiata in rosso dalle parti di piazza Gae Aulenti è il 19 giugno, quando da Bruxelles dovrebbe arrivare il pronunciamento sull’utilizzo del golden power da parte del governo italiano. Mercoledì la portavoce della Commissione europea spiegava come i tecnici dell’Eu Pilot, il meccanismo informale di scambio di informazioni che valuta quel tipo di questioni, stiano ancora valutando la situazione.

Intanto, emerge però la consapevolezza che – spiegano fonti parlamentari familiari con il dossier – il reclamo che ha attivato il meccanismo di controllo di Bruxelles sarebbe arrivato dall’Italia: un elemento che disinnesca i sospetti di chi in maggioranza sospettava che la segnalazione fosse opera di manine tedesche interessate a distogliere l’attenzione di Orcel dalla scalata a Commerzbank.

Notizie che smorzano l’entusiasmo che ancora martedì si respirava in casa Lega, dove c’era ottimismo per le intenzioni annunciate di Unicredit di restare in partita in Germania e l’interesse calante per l’opzione italiana. Ma manca ancora tanto tempo prima del fischio dell’arbitro, si ripetono i parlamentari del Carroccio.

E sperano che il giudizio della Commissione europea metta la pietra tombale sulle ambizioni di Unicredit nei confronti di BancoBpm non riscontrando problemi nell’impiego del golden power da parte del governo italiano: «Improbabile che in una materia così delicata, su cui c’è così poca legislazione, si rischi di creare un precedente di questa portata. E se un giorno qualche altro governo volesse difendere i gioielli di famiglia da una scalata ostile?» si chiede un parlamentare leghista con un pizzico di provocazione.

