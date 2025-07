Una giornata interlocutoria per Unicredit, ma anche per il governo italiano e l’Unione europea. Una giornata scandita da dichiarazioni ufficiali e da non detti, da conferme e da smentite. Specie attorno alla pronuncia del Tar del Lazio sul golden power, dopo il ricorso di piazza Gae Aulenti contro gli ostacoli posti dal governo sulla sua operazione su Banco Bpm.

L’udienza del Tar

All’inizio dell’udienza il presidente della I sezione del Tar, Roberto Politi, aveva ammesso che il ricorso fosse «maturo per la decisione» in giornata. Una decisione richiesta formalmente dal legale di Unicredit, l’avvocato Fabio Cintioli, che per commentare la scelta del governo sul golden power ha parlato di «fantasma della discrezionalità» e del «nulla della motivazione». Per l’avvocatura dello Stato, al contrario, la misura del governo è «inattaccabile sotto tutti i profili» e se saranno riscontrati «profili di incertezza» è pronta a invocare la Corte di giustizia dell’Ue. Passi indietro non ce ne sono stati.

In ogni caso, il dispositivo e le motivazioni, per bocca dello stesso presidente della sezione, saranno pubblicate nei prossimi giorni. Il termine previsto è entro una settimana, quindi massimo il 16 luglio, seppur non siano state escluse tempistiche più brevi. Unicredit e palazzo Chigi dovranno quindi aspettare ancora per capire da che parte penderà il giudizio del Tar. E, in caso, appellarsi al Consiglio di stato per spuntarla. Anche se, in tutto ciò, l’ops di Unicredit su Banco Bpm si concluderà il 23 luglio.

Il giorno dopo

Nel frattempo dal governo continua la tattica del no comment sull’intera questione del golden power, dalla sentenza del Tar ai dubbi della Commissione europea. Ieri è stata utilizzata ancora abilmente da Giancarlo Giorgetti. «Vediamo, sono cose che non so, di cui non posso parlare», ha affermato il ministro dell’Economia.

Chi invece ha parlato è stata la Commissione europea. Da Bruxelles è scattata la frenata rispetto a quanto trapelato su un’imminente lettera contro il governo italiano sul golden power. La portavoce per la Concorrenza dell’esecutivo europeo, Lea Zuber, ha infatti chiarito che al momento «non è stata presa alcuna decisione», non è stata «ancora conclusa alcuna valutazione preliminare» né tantomeno «inviato alcuna lettera».

In sostanza, i funzionari europei sono ancora al lavoro per capire se le condizioni imposte da palazzo Chigi a Unicredit siano giustificate o no. E i tempi sono quelli dell’Ue, perciò non sempre tempestivi. A chi le ricordava il termine del 23 luglio, la portavoce ha risposto in maniera vaga: «Siamo perfettamente consapevoli di questo contesto e, come sapete, stiamo lavorando il più velocemente possibile».

L’invio di una missiva a palazzo Chigi, dunque, non è ancora avvenuto. Ma i dubbi dell’Ue sulla forzatura politica del governo italiano per ostacolare l’operazione di Unicredit sono confermati.

È stato un altro portavoce della Commissione Ue, quello alla Sicurezza economica, Olof Gill, a esporsi. E a ribadire che se il via libera a una fusione bancaria è stato concesso dalle autorità competenti, in primis europee ma anche nazionali, «nel mercato unico, e a maggior ragione nell’Unione bancaria, non vi è alcuna base per bloccare un’operazione a causa di una decisione discrezionale del governo di uno stato membro».

Questi ultimi possono imporre restrizioni «solo se proporzionate e basate su interessi pubblici legittimi». Che poi è il nocciolo della questione: la giurisdizione di porre condizioni e paletti – a meno di casi eccezionali – è della Commissione europea, non degli esecutivi nazionali.

Ed è un avvertimento diretto a Roma, in merito al dossier dell’ops su Banco Bpm, ma anche a Berlino sull’operazione, sempre di Unicredit, su Commerzbank.

Lo scudo di Commerzbank

Proprio la banca tedesca ha alzato nuovamente il muro contro l’istituto di Andrea Orcel, che nelle scorse ore ha comunicato di aver convertito in azioni circa il 10 per cento della sua posizione sintetica in Commerzbank. E quindi di essere salito al 20 per cento del capitale, oltre che nei diritti di voto, diventando il maggiore azionista della banca. Con l’obiettivo poi di raggiungere, a tempo debito, il 29 per cento.

Orcel non vuole farsi trovare impreparato. E se la partita sul Banco Bpm è ancora in bilico, intende stringere sul fronte tedesco. Alzando la pressione. Commerzbank e Berlino, però, non ci stanno e hanno criticato la mossa «non concordata» di piazza Gae Aulenti.

«Prendiamo atto del passo di Unicredit. La posizione del governo non cambia e respinge il metodo non amichevole» della banca italiana, ha rimarcato una portavoce del ministero delle Finanze della Germania.

Berlino, sia con il governo di Olaf Scholz sia con quello attuale di Friedrich Merz, continua a osteggiare l’iniziativa di Unicredit e a supportare «la strategia dell’indipendenza di Commerzbank». Per questo, ha concluso la portavoce ministeriale, «lo stato non cederà la sua partecipazione». Che oggi è circa al 12 per cento del capitale.

Se da Berlino il messaggio è sempre di chiusura, i segnali che arrivano dalla Borsa sono più che positivi e danno ragione all’affondo di Orcel. Piazza Affari ha chiuso in positivo, il Ftse Mib in crescita dell’1,59 per cento, con Unicredit che è volata a +4,59 per cento, come conseguenza della scelta di convertire i derivati in azioni Commerzbank.

