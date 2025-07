«Se dall’analisi giuridica emerge che questi poteri li abbiamo, allora eserciteremo questi poteri». Il presidente della Consob, Paolo Savona, continua dritto per la sua strada, anche a rischio di scontentare la parte politica a lui più vicina, la Lega. Il presidente dell’authority, audito ieri dalla commissione Banche in Senato ha spiegato che, qualora i giuristi della Consob riescano a trovare una via percorribile per garantire a Unicredit una nuova sospensiva sull’Ops nei confronti di Banco Bpm, lui la impegnerà estendendo ulteriormente l’operazione. Una doccia fredda per il partito di Matteo Salvini che, di fronte all’avvicinarsi del 23 luglio – data di scadenza dell’offerta dell’istituto di piazza Gae Aulenti – avevano già esultato per la salvezza del Banco Bpm a cui tanto sono affezionati.

Certo, il tempo continua a scorrere: se la Consob non dovesse trovare un appiglio giuridico oppure Unicredit non dovesse decidere di procedere al rilancio sull’Ops nelle prossime ore, la scalata sembra destinata a fallire. Nel frattempo, anche in Germania la sorte continua non sorridere ad Andrea Orcel. Una delegazione di rappresentanti dei dipendenti di Commerzbank ha incontrato un gruppo di europarlamentari per dare voce alle proprie preoccupazioni per gli appetiti di Unicredit nei confronti dell’istituto tedesco.

«Quello che appare come un passo verso l’integrazione europea in realtà nasconde rischi considerevoli per dipendenti, clienti e investitori su entrambi i lati senza nessun valore aggiunto individuabile» ha scritto su LinkedIn Nina Olderdissen, membro del collegio sindacale di Commerzbank.

La questione legislativa

Savona, durante l’audizione, ha cercato di allontanare da sé l’amaro calice. La responsabilità di intervenire nel merito di proposte e dichiarazioni non è della Consob, ha spiegato, con buona pace dei 61 esposti pervenuti all’indirizzo dell’authority. «Se volete che ce ne occupiamo, dateci la responsabilità, ma serve un chiarimento legislativo».

Tradotto, per intervenire sul risiko oppure per dirimere i conflitti sul trittico Golden power-Testo unico della finanza-trattati europei il parlamento dovrebbe adeguare la legge: altrimenti, non è da escludere che stalli come quello evidenziato dalla Commissione europea e dal Tar sulla vicenda Unicredit-Banco Bpm si ripetano anche in futuro. Resta da capire se riformare la legislazione su questo argomento sia davvero tra le priorità della maggioranza o la coalizione abbia solo interesse alla partita Mps-Mediobanca.

Per Savona gli esposti sono «fuori luogo» a causa delle accuse all’authority di interpretare in maniera errata le norme. «Litigano tra loro per spartirsi la torta e cercano espedienti per avere ragione».

Per indagare la correttezza legale della situazione, però, la Consob ha bisogno di evidenze tangibili e deve di conseguenza rivolgersi alla magistratura, ha continuato Savona. Ma il giudizio sulle strategie di acquisizione delle banche non finisce qua, anzi. «Quando Giorgetti dice che sulle offerte deve giudicare il mercato io dico “ha ragione”, ma il mercato è davvero in grado di valutare? Qualcuno ha almeno letto i prospetti?» si è chiesto polemicamente il presidente, con riferimento ad alcuni presupposti ambigui citati nei fascicoli.

La senti questa voce

Ma oltre che sui prospetti stampati, la polemica è anche sulle parole pronunciate pubblicamente. Grande protagonista della giornata di ieri Francesco Gaetano Caltagirone, che ha rispedito al mittente le accuse di Alberto Nagel sul tempismo sospetto dell’impegno del gruppo dell’imprenditore romano e della Delfin in Mps. Le affermazioni del numero uno di Mediobanca «oltre a risultare sovente inesatte e del tutto strumentali e infondate, contengono due oggettive falsità».

Secondo la comunicazione di Caltagirone, «è falso che il gruppo abbia realizzato significativi acquisti di azioni Montepaschi ad aprile o comunque a ridosso della convocata assemblea del 17 aprile, quando sarebbe stato compravenduto il 12 per cento del capitale». E poi, «è falso che il gruppo abbia offerto lo stesso prezzo degli altri aggiudicatari nella procedura» con cui il Mef si è disfatto a novembre 2024 di una parte delle quote in Mps.

Mediobanca non ha voluto perdere l’occasione di replicare. In serata la banca d’affari ha ricostruito gli acquisti in serie del gruppo Caltagirone, consolidando la propria posizione a dicembre e poi a febbraio e successivamente ad aprile. Inoltre – si legge nella nota – Nagel non avrebbe mai commentato il prezzo della procedura di collocamento delle quote Mps in pancia al Tesoro.

Uno scambio di cortesie che rivela – nonostante il fatto che per l’azionista stia andando tutto a gonfie vele – un certo nervosismo. Chi segue da vicino il dossier segnala come non sia passato inosservato il rilievo della Commissione europea, che ha messo sullo stesso piano – quello della sicurezza nazionale (non) compromessa – l’operazione Unicredit-Banco Bpm e Mps-Mediobanca. Per Bruxelles, insomma, sarebbero stati usati due pesi e due misure per valutare le operazioni. Il timore è che la valutazione possa avere un seguito e complicare ulteriormente una vicenda i cui toni sembrano diventare sempre più aggressivi mentre l’inconsistenza delle proposte è stata evidenziata anche dallo stesso Savona.

