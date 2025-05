L’economia mondiale è oggi dominata da un’incertezza strutturale, frutto di scelte politiche e dinamiche globali che hanno acuito le contraddizioni della globalizzazione. Come evidenziato dalla direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, non esistono vincitori né vinti, ma solo la necessità di un confronto multilaterale per costruire un nuovo ordine economico.

Il declino dell’Occidente e l’ascesa della Cina

L’analisi dei dati dal 1995 al 2023 rivela un radicale ridimensionamento del peso economico dell’Europa e una relativa stabilità degli Stati Uniti, mentre la Cina ha compiuto un balzo senza precedenti.

Nel 1995, gli Usa detenevano il 33,4 per cento del Pil globale (a prezzi costanti 2020), l’Europa a 20 il 28,7 per cento, e la Cina solo il 3,9 per cento. Nel 2023, la quota statunitense è salita al 39,5 per cento, ma quella cinese è cresciuta al 26 per cento, superando l’Europa, scesa al 23,7 per cento.

Paesi come Germania, Francia e Italia hanno visto ridursi il loro ruolo: la Germania è passata dal 9,5 per cento al 6,8 per cento, l’Italia dal 4,5 per cento al 3,5 per cento. Questa redistribuzione del potere economico è ancor più evidente negli investimenti: la Cina è passata dal 5,4 per cento del totale mondiale nel 1995 al 45,6 per cento nel 2023, mentre l’Europa è crollata dal 26,5 per cento al 22,7 per cento. Gli Usa hanno mantenuto la loro posizione, ma il modello cinese, basato su investimenti produttivi e innovazione, ha rivoluzionato il suo tessuto industriale, spostandosi dalla produzione low-cost a settori high-tech.

Ricerca, brevetti e il gap tecnologico

La spesa in Ricerca e sviluppo conferma il divario: nel 1995, gli Usa coprivano il 45 per cento della spesa globale, l’Europa il 30 per cento e la Cina solo il 2,9 per cento. Nel 2022, la Cina è arrivata al 34,1 per cento, superando l’Europa (dove Germania e Francia hanno dimezzato le loro quote), avvicinandosi agli Usa (37 per cento). Anche nei brevetti, sinonimo di controllo sul futuro, la Cina è leader: nel 2000 deteneva l’1,4 per cento dei brevetti globali, nel 2022 il 25,2 per cento, superando USA (21,3 per cento) ed Europa (16,9 per cento). L’Italia, con l’1,4 per cento, è marginale.

Il dilemma del dollaro e la governance globale

Il dollaro resta la valuta dominante, ma la sua quota nelle riserve mondiali è calata dal 71 per cento (1999) al 59 per cento (2021). L’euro e lo yuan guadagnano terreno, ma il sistema finanziario rimane ancorato al “dominio statunitense”, grazie a strumenti come Swift, che consente agli Usa di esercitare pressioni geopolitiche (ad esempio l’esclusione di Iran e Russia).

Tuttavia, il crescente deficit commerciale Usa (12 per cento del Pil nel 2025) e la dipendenza dalle importazioni sollevano dubbi sulla sostenibilità di questo modello. Come notato da Marc Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra, la dipendenza globale dal dollaro è insostenibile. Serve un nuovo sistema monetario, magari basato sugli Sdr del Fmi, ma le resistenze politiche (soprattutto Usa) sono forti.

Il trilemma di Rodrik e le sfide future

L’economista Dani Rodrik ha delineato un trilemma inevitabile: non si possono avere contemporaneamente globalizzazione economica, democrazia politica e stato nazionale.

Le opzioni sono: globalizzazione + democrazia, che richiede istituzioni sovranazionali, come un governo mondiale; globalizzazione + stato nazionale, che però sacrifica la democrazia, affidandosi a governi tecnocratici; democrazia + stato nazionale, che implica limiti alla globalizzazione, con politiche protezionistiche.

Per evitare crisi sistemiche è urgente agire su più fronti, cioè ribilanciare il potere geopolitico tra Usa, Cina ed Europa, riducendo la dipendenza dal dollaro; rafforzare la domanda interna in Europa e Cina, abbandonando modelli basati solo sulle esportazioni; ridisegnare il ruolo dello stato nell’economia, guidando la transizione ecologica e tecnologica; riequilibrare i rapporti tra capitale e lavoro per sostenere occupazione e investimenti produttivi.

La sfida è epocale: costruire un’economia multipolare, dove innovazione e cooperazione sostituiscano gli squilibri del passato. Come scriveva Albert Einstein, «non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha creato». Serve un nuovo pensiero, prima che la “selva oscura” della crisi ci inghiotta.

