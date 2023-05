In tutti gli altri paesi, lo scorso anno, l’auto elettrica ha consolidato la sua crescita nei mercati e sulle strade, in alcuni casi con numeri record.

Il crollo delle vendite di auto elettriche in Italia, nel 2022, rappresenta una anomalia preoccupante: siamo l’unico mercato europeo che mostra un segno meno davanti alle percentuali di vendita delle BEV (Battery Electric Vehicles). In tutti gli altri paesi, lo scorso anno, l’auto elettrica ha consolidato la sua crescita nei mercati e sulle strade, in alcuni casi con numeri record (+40 per cento di vendite in UK, +32 per cento in Germania, +29 per cento in Spagna; -27 per cento in Italia). Rischiamo di diventare il fanalino di coda della mobilità pulita: colpa di un sistema fiscale sganciato dai parametri emissivi, di incentivi contraddittori – che premiano la mobilità sostenibile e il suo contrario – e di un dibattito nazionale fuorviante e polarizzato.

Il ritardo che stiamo accumulando si traduce direttamente in uno svantaggio per i cittadini: si crea una spirale negativa in cui le poche vendite di auto a zero emissioni rallentano l’abbassamento dei prezzi, spingendo le case auto verso altri mercati. Con buona pace degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e della tutela della salute pubblica, provata da livelli record di inquinamento atmosferico. Ma un modo per invertire la tendenza e interrompere questa spirale esiste, ed è già stato sperimentato con successo in altri paesi europei.

La strada europea

Le “flotte aziendali”, ovvero le auto immatricolate da aziende, rappresentano circa il 40 per cento delle vendite annue ma sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di CO2. Sono più facili da elettrificare: per la maggiore pianificabilità della mobilità corporate e per la possibilità di installare colonnine di ricarica sul suolo aziendale e, semmai, di autoprodurre elettricità in loco; nonché per i ridotti costi di gestione che, per una flotta di più veicoli, a volte migliaia, diventano un fattore chiave. Queste auto vengono normalmente rivendute entro 3-4 anni dal primo acquisto: alimentano quindi costantemente il bacino dell’usato, quello al quale più frequentemente si rivolgono gli italiani.

Aumentare la percentuale di BEV nelle flotte aziendali è una leva potentissima per trasformare il trasporto su strada, ottenendo a cascata benefici – ambientali, sociali e industriali – molteplici.

Gli incentivi

Il punto di partenza dovrebbero essere gli incentivi. La Germania, negli ultimi anni, ha sostenuto il rinnovo del parco circolante con circa 3 miliardi di euro, concentrati esclusivamente sulle auto completamente elettriche e plugin. I nuovi veicoli sono stati acquistati per due terzi da aziende, che per prime, quindi, hanno sostenuto gran parte dei costi della “transizione”. Le vendite di BEV, in Germania, sono cresciute costantemente e oggi sono oltre un milione i veicoli elettrici sulle strade tedesche; tanto che il governo di Berlino ha fatto sapere che non avranno più bisogno di sussidi nel prossimo futuro.

L’Italia, con meno abitanti della Germania, ha speso una cifra analoga: 2,6 miliardi dal 2020, con incentivi che negli anni – unici in Europa – sono andati premiando sempre più il vecchio motore endotermico e sempre meno le tecnologie pulite. Oggi sulle nostre strade circolano solo 180mila auto elettriche.

Ma ci sono strumenti di policy ancor più mirati per le corporate fleets. La maggior parte degli stati europei parametra la tassazione dell’auto in base alle emissioni di CO2, e usa le leve fiscali con meccanismi di bonus-malus che incentivano le aziende a virare rapidamente verso l’elettrico: ne è un esempio l’Inghilterra, con una tassazione dei fringe benefit che ha permesso alle auto elettriche di superare la quota del 22 per cento nelle flotte aziendali; o il Belgio, dove la progressiva riduzione della percentuale di deducibilità per i veicoli inquinanti traina il mercato delle BEV ed è di giovamento per i conti pubblici.

Quello che stiamo proponendo è un modo mirato e più economico, rapido ed efficiente per far avanzare la decarbonizzazione del trasporto su strada; e sostenere anche la produzione nazionale e l’occupazione. Oggi un’auto su cinque tra quelle prodotte in Italia è elettrica: per contro abbiamo un mercato in cui, a fine 2022, le BEV sono solo il 3,7 per cento del venduto.

La riforma fiscale è una opportunità legislativa importante e il governo potrebbe e dovrebbe coglierla. Un mix calibrato di interventi sulla tassazione delle corporate fleets, volto a decarbonizzare queste flotte, consentirebbe risparmio di denaro pubblico, oltre che di import di petrolio. Sarebbe anche un modo per gestire la transizione ispirandosi a criteri di sostenibilità sociale, per rendere i veicoli elettrici davvero alla portata dei cittadini.

