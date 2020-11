L’accordo sulla fusione è tratto. Nexi, che a ottobre aveva già siglato una intesa per la fusione con Sia, che vedrà la nascita del campione italiano dei pagamenti sotto la guida della Cassa depositi e prestiti, ha oggi annunciato una seconda intesa con Nets, altra azienda dei pagamenti digitali presente in 20 Paesi, soprattutto Nord Europa e Germania, ma anche Polonia e Sud Est europeo. Le due operazioni dovrebbero chiudersi entrambe nel 2021. Secondo il comunicato di Nexi, dovrebbe nascere una realtà da circa 2,9 miliardi di ricavi e 1,5 miliardi di margine operativo lordo.

La fusione non comporta debito e si basa su una valutazione delle azioni che assegna a Nets un valore di impresa pari a circa 7,8 miliardi di euro e 6 miliardi di valore di mercato . Per realizzare l’operazione gli azionisti di Nets otterranno 406,6 milioni di nuove azioni di Nexi corrispondenti a una quota azionaria pari a al 39 per cento, della fusione Nexi Nets e invece del 31 per cento se si considera Nexi Nets e Sia, i soci di Nexi avranno una quota parti rispettivamente al 61 per cento e al 48.

Se i capitali dovessero rimanere invariati l’assetto finale dell’azionariato potrebbe vedere Cassa depositi e presititi al 17 per cento, il fondo Hellman & Friedman socio di Nets al 16 per cento, Advent international & Bain capital al 10 per cento, il fondo dei fondi Mercury Uk al 10 per cento, Intesa San Paolo al 5 per cento, l’ex fondo sovrano di Singapore (Gic) al 3 per cento.

L’amministratore delegato di Nexi Paolo Bertoluzzo ha dichiarato che grazie all’intesa «Nexi avrà la possibilità di svilupparsi in un mercato quattro volte più grande di quello attuale e ancora sotto-penetrato e con tassi di crescita a doppia», come appunto Germania e Europa orientale e sud orientale.

