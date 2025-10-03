Il futuro di Piazzetta Cuccia

Mps, la scalata di Grilli: il preferito di palazzo Chigi

Vittorio Malagutti
03 ottobre 2025 • 21:04

L’ex ministro designato alla presidenza della nuova Mediobanca targata Monte dei paschi. Il nodo dei compensi e le stock option milionarie di Alessandro Melzi d’Eril, scelto come ad

C’è Vittorio Grilli, l’uomo ovunque della finanza italiana dell’ultimo quarto di secolo. E Alessandro Melzi d’Eril, il manager che si è costruito una solida reputazione in prima linea ad Anima, la società quotata in Borsa di cui è amministratore delegato dal 2020. Tocca a loro guidare la nuova Mediobanca targata Monte dei paschi. Nei giorni in cui si alza il sipario sul prossimo Consiglio di amministrazione della banca d’affari, quello che entrerà in carica dopo l’assemblea del 28 ottobre, i nom

Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.