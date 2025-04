L’impresa del 12 maggio 1985 è rimasta l’ultima di una città non capoluogo di regione. Accadde nel campionato in cui giocavano la Juve di Platini, il Napoli di Maradona, la Sampdoria di Vialli e Mancini. Un libro di Polo Condò e Adalberto Scemma ricostruisce aneddoti e retroscena di una squadra che aggiunge due stranieri giusti (Elkjaer-Larsen e Briegel) a un gruppo di giocatori che venne definito di “scarti”

Fu il “Dottore” che quel 12 maggio del 1985, nell'euforia esaltata del momento, allungò lo sguardo sul futuro e predisse la storicità dell'evento: «Solo negli anni riusciremo a renderci conto di quello che abbiamo fatto». Non è vero che la felicità dura un attimo, ne esiste una specie che invecchiando migliora.

Lo scenario è lo spogliatoio di Bergamo, Atalanta-Verona è appena finita 1-1, il punto che serviva agli ospiti per vincere lo scudetto. Il “Dottore” è Domenico Volpati, uno che in ritiro ci andava con i libri dei corsi di medicina. Tre anni prima aveva deciso, da studente giudizioso, di smetterla con il calcio per mettersi in pari con gli esami del quinto e del sesto anno.

Gli fece cambiare idea un suo vecchio allenatore degli esordi, Osvaldo Bagnoli, che ora stava nella città di Giulietta e lo aveva lusingato con una frase che alludeva alle sue qualità morali più che a quelle calcistiche: «Ho bisogno di un uomo come te». Ancora non sapeva che un giorno avrebbe potuto vantarsi di essersi laureato due volte, in calcio e in odontoiatria.

Domenico Volpati fu il primo mattone per l'edificazione di un'impresa destinata a non ripetersi, sul podio più alto la squadra di una città non capoluogo di regione. E per trovare un precedente tocca risalire al 1922 con la Pro Vercelli. A posteriori è facile per noi umani leggere l'inevitabilità del destino persino negli eventi in cui l'incredibile diventa vero. Non è così logico nel “durante”, mentre si dipanano le scelte oculate e fortunate che, sommate, generano il prodigio.

La ricostruzione

Paolo Condò e Adalberto Scemma ripercorrono, in occasione dell'anniversario tondo, le tappe dell'ultima favola tricolore dopo la quale non c'è più stata alcuna fionda di Davide capace di abbattere i soliti giganti Golia. Lo fanno con il libro Lo scudetto del Verona (Solferino, 302 pagine, 18 euro), che mantiene quello che promette fin dal sottotitolo, ricordi, racconti e retroscena.

Una ricostruzione certosina delle circostanze irripetute, e se non diciamo irripetibili è per dare una chance ai capricci di Eupalla dio del calcio, grazie alle quali un gruppo di “scarti” dei club più blasonati è rimasto in vetta dalla prima all'ultima giornata, vanamente inseguito dalla Juve di Platini, il Napoli di Maradona, la Sampdoria di Vialli e Mancini, il Torino di Aldo Serena che sarebbe finito secondo. E forse anche quella definizione un po' oltraggiosa, “scarti”, è stato ulteriore propellente per chi aveva assai da dimostrare.

Se Volpati è stato il primo mattone, l'architetto è stato ovviamente Osvaldo Bagnoli, nel volume presente anche con un prestigioso prestito, un articolo sull'allenatore pubblicato da L’Arena 40 anni fa a firma Gianni Brera. Il legame dei suoi atleti con lui non si è usurato con il tempo, ed è talmente forte che si riperpetua con le visite periodiche anche adesso che è sulla soglia dei 90 anni. Il committente del lavoro, uno dei più improbabili patron che il football abbia annoverato, Nando Chiampan, il quale sfidando l'impopolarità ebbe modo di confessare: «Il calcio non è mai stato una vera passione, neppure dopo lo scudetto. È stato una scelta obbligata».

Da sponsor con il marchio Canon di cui era concessionario per l'Italia a maggiore azionista per sistemare conti dissestati.

I protagonisti

Di certo non dava grandi garanzie, prima di diventare Garellik come un fumetto dai super-poteri, il portiere Garella che aveva appena fallito alla Lazio. Lo scozzese Joe Jordan era sul viale del tramonto dopo i fasti inglesi e i patimenti al Milan. Galderisi e Fanna cercavano lo spazio che la Juve zeppa di campioni del mondo non poteva loro garantire.

Di Gennaro doveva uscire dalla ingombrante ombra di Antognoni alla Fiorentina. Ciascuno aveva un buon motivo per cercare di diventare “primi a Verona” dopo essere stati “secondi a Roma” per parafrasare la frase di Giulio Cesare.

Visti nell'insieme erano anche pochi per un campionato logorante come quello di italiano. Ma spesso sono le “compagnie picciole” le più affiatate (e qui siamo a Dante con Ulisse). Pochi e piccoletti. Tanto che i due stranieri acquistati nell'anno fatale, Preben Elkjaer-Larsen e Hans-Peter Briegel, due marcantoni, quando li videro al campo d'allenamento provarono sconforto: «Ma dove andiamo con questi nani?».

All'opposto i nani, ammirando lo strapotere fisico del danese e del tedesco: «Con i due nuovi siamo a posto».

Osvaldo Bagnoli seppe mischiare le diversità, aggiunse la saggezza del conoscitore raffinato del gioco, dello psicologo formato dal campo, del tattico e dello stratega. Gli bastarono tre parole per cambiare il destino segnato del primo fondamentale incrocio con il Napoli.

Disse a Briegel: «Tu domani Maradona». E il Pibe de oro non vide il pallone mentre il suo marcatore si sganciava in avanti a raccogliere la gloria del gol. Sono gli episodi che rendono gustosa la narrazione di un'impresa, soprattutto quando nel tempo trasfigurano in leggenda. Il gol di Elkjaer-Larsen con una scarpa sola, la parata prodigiosa di Garella, la vittoria di Udine dopo essersi fatti rimontare un vantaggio di tre reti, il pareggio di Di Gennaro a Torino due minuti dopo il vantaggio della Juve che sembrava dovesse segnale la fine di un sogno. Che invece continua, 40 anni dopo, a occhi aperti.

