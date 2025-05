La Commissione europea contesta all’Ungheria la mancanza di «un regime trasparente che consenta di conoscere quali sono i proprietari effettivi». L’immobile acquistato in Italia è un esempio di come funziona il sistema orbaniano

Se l’Ungheria, che Viktor Orbán ha trasformato a propria misura, rispettasse le regole comuni europee, potremmo avere più chiarezza anche sul caso della villa di Varese acquistata da un fondo legato al governo ungherese, come questo giornale ha rivelato suscitando scalpore sui media e nel parlamento a Budapest.

Il premier ungherese ha reagito in prima persona liquidando il caso della villa italiana come «fake news» e minacciando la stampa di «azioni legali». Ma se gli sforzi suoi e della sua ampia maggioranza fossero invece diretti sulla applicazione delle norme Ue per la trasparenza sarebbero i fatti stessi a parlare più chiaramente.

Proprio sull’opacità del sistema orbaniano si scaglia in queste ore la Commissione europea con tanto di lettera appena spedita al governo a Budapest.

Il monito dell’Ue

Quello appena pubblicato si chiama “Pacchetto delle infrazioni di maggio” ed è in sostanza una sfilza di bacchettate che la Commissione riserva agli stati membri che non rispettano l’ordinamento europeo e quindi gli obblighi Ue.

In questa lista di ammonimenti vari l’Ungheria, governata ormai ininterrottamente per 15 anni da Orbán, compare ripetute volte. In almeno tre casi – compreso il mancato rispetto delle leggi Ue sul traffico illegale di migranti – le violazioni sono talmente reiterate che Bruxelles trascinerà l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Unione europea. E in questa lunga sequela di infrazioni compare anche un dossier che si intreccia proprio con il caso della villa.

Bruxelles segnala da tempo che l’Ungheria non rispetta la direttiva anti riciclaggio del 2018 – «non l’ha trasposta correttamente» nel proprio ordinamento nazionale – in particolare per quel che riguarda l’obbligo di riportare le informazioni sui proprietari di fondi di private equity.

Ciò che la Commissione lamenta è la mancanza di trasparenza che può riflettersi proprio in strutture societarie opache. Sia per i mercati sia per l’opinione pubblica è necessario «un regime trasparente che consenta di conoscere quali sono i proprietari effettivi», scrive Bruxelles nella sua ennesima lettera formale inviata al governo Orbán, segnalando che le informazioni sarebbero dovute almeno a chi abbia interesse legittimo a verificarle. Così non avviene.

Non stupisce che l’Ue si scontri con questa opacità, in un sistema come quello orbaniano dove ad arricchirsi rapidamente sono familiari, amici d’infanzia ed entourage del premier, e dove da anni società civile e opposizione denunciano: «Abbiamo ragione di credere che il vero uomo più ricco del paese sia Viktor Orbán, anche se usa prestanome per distribuire la sua ricchezza» (qui, Viktor Szigetvári).

La Commissione dà ora a Budapest due mesi per rispondere prima di prendere ulteriori provvedimenti (il preludio a una procedura di infrazione).

Il sistema opaco e la villa

Bruxelles contesta al governo Orbán di non aver ancora reso obbligatoria l’identificazione dei beneficiari ultimi dei fondi di private equity. La trasparenza è richiesta proprio per evitare che strumenti finanziari del genere possano servire per riciclare nell’economia ordinaria denaro accumulato illecitamente.

L’acquisto della villa da 4,3 milioni di euro, affacciata sul lago di Varese, è un caso esemplare per capire il particolare utilizzo dei fondi di private equity in Ungheria.

La casa è attualmente di proprietà della società Influentia Kft, controllata dal fondo di private equity Progressus, con sede nel centro di Budapest. Proprio per via della scelta di non obbligare i fondi a rivelare i nomi dei loro beneficiari è impossibile sapere con certezza chi ha comprato la lussuosa residenza italiana.

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, però, ci sono molti fatti che legano l’acquisto alla cerchia ristretta del premier, in particolare al suo storico consigliere Árpád Habony e all’attuale ministro della Difesa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Il fondo Progressus è amministrato dalla Triple Hill Capital, ed è questa società che gestisce fondi di private equity a rappresentare il collegamento principale con la cerchia di Orbán. Secondo le dichiarazioni patrimoniali pubbliche, Szalay-Bobrovniczky fino al 2022 – prima cioè di diventare ministro – era azionista di Triple Hill. Poi ne è uscito.

Triple Hill Capital oggi è amministrata da Renata Tiszolczi, che ne è anche azionista unica. Al momento della compravendita, Tiszolczi era amministratrice e rappresentante legale pure di Influentia, la società a cui è attualmente intestata la villa, e di Praedium, l’impresa ungherese che aveva firmato il preliminare d’acquisto per poi cederlo alla stessa Influentia.

Secondo diversi articoli della stampa ungherese, Tiszolczi è una manager esperta che conosce e ha lavorato sia per Szalay-Bobrovniczky, imprenditore con diverse attività prima di diventare ministro, sia per Habony, lo storico consigliere orbaniano, che ha seguito il premier pure in Florida nel marzo 2024, in occasione di una visita a Donald Trump.

Dopo che abbiamo rivelato l’affare immobiliare, la società Influentia ha fatto sapere che «l’acquisto della proprietà è un’operazione di investimento privato e pertanto non ha alcuna implicazione politica». Rendere noti i beneficiari ultimi dei fondi di private equity, come chiede Bruxelles, aiuterebbe a fare chiarezza.

© Riproduzione riservata