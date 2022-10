Un’inchiesta di Mi Manda Raitre ha scoperto un parcheggio dove le auto vengono spostate, all’oscuro dei proprietari che le hanno lasciate in custodia

In una città in cui il tempo di ricerca medio è di 30 minuti al giorno (10 ore a settimana), avere un posto adibito a parcheggio a pagamento è una miniera d’oro, anche se il rischio è di esaurire presto i posti.

Ma cosa succede quando un cittadino parcheggia la propria auto in un parcheggio a pagamento? L’unica cosa certo è che paga, almeno 25 euro al giorno, ma non è sicuro che la sua macchina sarà custodita e protetta come da accordi.

Mi Manda Raitre, il programma condotto da Federico Ruffo, ha scoperto altro. Esiste un parcheggio a pagamento, a Roma, dove le auto parcheggiate – che dovrebbero essere al coperto e protette – vengono spostate dove capita, dopo che il proprietario l’ha lasciata: sulle strisce pedonali, sui marciapiedi o in divieto di sosta.

I giornalisti sono rimasti appostati per riprendere l’attività dei parcheggiatori per giorni, scoprendo la truffa. L’inchiesta integrale andrà in onda sabato 15 ottobre alle 9 su Raitre.

© Riproduzione riservata