Il ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato il 19 maggio scorso che il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge 1518, “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”.

Trattasi di una proposta di riforma con la quale la ministra Anna Maria Bernini intende aggiornare le procedure di reclutamento dei e delle docenti nelle università italiane, promettendo di superare i limiti della Legge 240 del 2010, nota come “riforma Gelmini”, e uniformare il nostro sistema agli standard Ue.

Il funzionamento dell’Asn

Nel corrente sistema universitario, l’immissione in ruolo dei docenti è un processo diviso in due fasi. La prima è l’ottenimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn), indispensabile per l’accesso alla seconda fase, la partecipazione e il superamento di un concorso universitario.

L’Asn, istituita con la sopracitata riforma Gelmini, è una procedura gestita a livello ministeriale, e non dalle università, che ha lo scopo di attestare la «qualificazione scientifica» degli aspiranti docenti di prima e seconda fascia, secondo standard nazionali qualitativi e quantitativi.

Il titolo è rilasciato dopo una valutazione compiuta da una Commissione nazionale, composta da docenti sorteggiati, diversa per ognuno dei 190 settori concorsuali (per 14 aree disciplinari). I candidati sono giudicati sulla base dei titoli accademici e un certo numero di pubblicazioni presentate in fase di valutazione.

Tra le più interessanti migliorie che il ministero propone di apportare con il Disegno di legge 1518 c’è quella di abolire l’Asn. Nel corso di questi quindici anni, riporta il testo del Ddl, è avvenuto «un generale smarrimento della sua natura iniziale» e si è radicata «l’aspettativa che questa (l’abilitazione, ndr) costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo», provocando «effetti distorsivi molto pesanti sulla programmazione strategica degli atenei».

Dunque, secondo il ministero, il sistema dell’Asn va eliminato perché è «non più un presidio di merito e qualità, ma un elefantiaco processo di selezione» pieno di criticità: ha prodotto un numero eccessivo di abilitati e conseguenti disomogeneità tra i settori disciplinari; l’iter valutativo appare ridondante, in particolare per i settori bibliometrici; e non prevede l’analisi di aspetti, ritenuti oggi "cruciali” nel profilo dei docenti, quali «attività di terza missione/valorizzazione della conoscenza, quella amministrativo-gestionale».

IL RITORNO ALL’AUTONOMIA DEGLI ATENEI

In sostituzione dell’Asn, la riforma prevede che ogni candidato produca un’autodichiarazione, da caricare su una piattaforma online, che attesti il possesso di determinati requisiti (periodicamente aggiornati) di produttività e qualificazione scientifica. Non ci sarà più una commissione valutatrice nazionale, e, nella logica di una semplificazione, la selezione dei docenti verrà demandata direttamente e per intero agli atenei, mediante concorsi locali, le cui commissioni avranno un membro interno e quattro esterni.

Sarà, allora, eliminato quella prima soglia di valutazione rappresentata dall’Asn e il processo decentralizzato, con il rischio che, in linea con altre recenti misure governative, siano favoriti alcuni atenei a discapito di altri.

PERCHé NON VA BENE

Queste «poche ma precise modifiche, puntuali e decisive» hanno generato preoccupazioni nell’ambiente universitario, spingendo alcuni commissari e commissarie delle Aree 10 e 11 (aree umanistiche) a presentare una lettera aperta alla ministra. I firmatari ritengono che le dichiarazioni ministeriali delegittimino l’operato delle Commissioni e, pur consapevoli dei limiti dell’Asn, reputano questo strumento ancora indispensabile. Abolirlo sarebbe non un passo avanti, ma un ritorno al passato.

Affidare il reclutamento dei docenti alle sole procedure concorsuali locali significherebbe, infatti, ristabilire una situazione pre riforma Gelmini. Come spiegano a Domani i professori Riccardo Castellana e Federica Fedi, primi firmatari della lettera, «l’Asn è stata istituita proprio per creare un filtro, un limite, ai localismi», gli stessi che il ministero dice di voler frenare.

Per mezzo di essa, le procedure di chiamata alla docenza, almeno in una prima fase, sono state centralizzate e uniformate a livello nazionale. Dubbia è poi la questione dei requisiti di valutazione che saranno stabiliti.

L’esistenza dell’Asn è importante per continuare a garantire una certa qualità scientifica dell’accademia. Questo vale tanto più per i settori umanistici, in cui le valutazioni «entrano nel merito della disciplina, stiliamo giudici analitici» sui contenuti delle pubblicazioni, e non solo sui numeri.

Tale procedura verrebbe sacrificata a favore di nuovi parametri in gran parte quantitativi e ancora non del tutto chiari. In aggiunta, una volta entrati in ruolo, si prevede che i docenti vengano valutati dal proprio ateneo ogni due anni, ma, con i presupposti attuali, ci si aspetta che la valutazione diventi un puro pro forma.

I commissari esprimono perplessità anche rispetto alla scelta contraddittoria del ministero di prorogare di un quadrimestre (fino a marzo 2026) le attività delle commissioni dell’Asn. Intanto, dal 17 giugno, il Ddl è in discussione in Senato.

