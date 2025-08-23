Prima è stato accolto a Trieste, poi a Bologna dove ancora oggi vive e grazie alla collaborazione della rete Bologna per Gaza, insieme a Sanitari per Gaza e il comune di Cervia, Ahmed e la sua famiglia hanno realizzato un sogno: tornare a guardare il mare. «Non si ricorda della guerra. Ricostruiremo da qui la nostra memoria», dice il padre Ibrahim
Da Gaza a Cervia, la storia di Ahmed che è tornato a guardare il mare
23 agosto 2025 • 19:08
