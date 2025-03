Dalla cella ai domiciliari fino alla libertà nel giro di due mesi. In mezzo un lavoro perso, un’indagine con ipotesi di reato di una gravità inaudita e la parte offesa che prima lo accusa e poi ritratta addossando la responsabilità ai carabinieri. In pratica, dice la donna, sarebbero stati i militari ad aggiungere le frasi più compromettenti della denuncia che lei avrebbe letto in italiano, ma senza capirla visto che parla cinese. Non solo, nel verbale di arresto i carabinieri scrivono che avrebbero subito un’aggressione, non confermata dalle testimonianze dei presenti e dalla donna in sede di incidente probatorio.

Il destinatario della denuncia è un ragazzo milanese che, nella notte del 29 settembre, è stato fermato a Bologna. Inizialmente arrestato con l’accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale e scarcerato, due mesi dopo, perché «le indagini difensive evidenziano un andamento dei fatti che appare incompatibile con la versione dei fatti resa dalla parte offesa anche se è chiaro che qualcosa è accaduto perché altrimenti non si spiega il perché persone che non sono neppure conosciute dall’indagato dovrebbero essere così adirate con questi», scrive il giudice del tribunale di Bologna, Sandro Pecorella. Perché questa storia rischia di trasformarsi in un guaio per i carabinieri, in tutto sei del nucleo radiomobile, che sono intervenuti quella notte?

Il verbale di arresto

Iniziamo dal verbale di arresto scritto dai militari in cui ricostruiscono l’ accaduto. Sono le 3 e 25, la notte del 29 settembre e i carabinieri intervengono dopo la segnalazione di una rissa in strada. La scena è la seguente: un uomo in stato di alterazione che colpisce un altro soggetto con pugni al volto, aggressione che viene interrotta dall’intervento dei carabinieri, ma «l’uomo ingaggiava una violenta colluttazione con i militari, che non si riduceva ad una estemporanea reazione del soggetto di fronte alle forze di polizia, ma si tramutava in una vera e propria aggressione nei confronti dei carabinieri che venivano colpiti più volte con calci e pugni dall’uomo», si legge nel verbale.

A un certo punto proprio i carabinieri scorgevano due donne (una in gravidanza) che piangevano. In particolare una delle due donne «dichiarava di aver subito una violenza sessuale posta in essere dal soggetto da noi fermato», si legge. La donna così presenta denuncia, è un audio di 8 minuti che Domani ha ascoltato, nel quale sbaglia le parole e legge un testo, due frasi descrivono i reati contestati. La prima riguarda l’accusa di violenza: «Mi appoggiava le mani sulle spalle, palpeggiandomi per circa mezzo minuto, con l’intento di spingermi verso il muro allo scopo di tenermi bloccata strusciando il suo corpo sopra il mio». La donna continuava: «Il citato uomo è stato molto violento anche con voi carabinieri perché ha colpito con svariati calci i primi due carabinieri che sono arrivati sul posto». Una testimonianza chiave che inchioda l’uomo e permette il suo arresto, prima in carcere, poi ai domiciliari con il braccialetto. Un quadro che univoco, ma che viene completamente ribaltato dalle indagini difensive e dal prosieguo delle indagini.

La ritrattazione

Una prima parziale ritrattazione, in merito ai presunti abusi, avviene quando la polizia giudiziaria ascolta la donna a sommarie informazioni. È il 19 novembre. «Quell’uomo mi ha toccato sulla spalla e ha fatto il gesto di abbracciarmi senza però riuscirvi in quanto io mi sono subito allontanata», ma tutto il resto, dai palpeggiamenti al tentativo di bloccarla e strusciarsi lo ha smentito. Ma perché questo cambio di versione?

Perché quella sera, spiega la donna, davanti ai carabinieri non aveva l’interprete e ha letto una dichiarazione in italiano, ma senza capirla. Durante l’incidente probatorio la ritrattazione è completa. Alla presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’avvocato Paolo Sevesi, legale del giovane accusato, la donna dice «di aver letto senza capire», «che ha scritto...poliziotto (carabiniere, ndr) e ha fatto leggere». Ha negato che l’uomo le abbia detto «Vieni qui, fatti toccare, ti voglio solo toccare lì». Quando il pubblico ministero, Luca Venturi, le ricorda la parte della denuncia riguardante i presunti colpi sferrati contro i carabinieri, la donna dice: «Quella frase ha aggiunto polizia (carabinieri, ndr)». Una ritrattazione che potrebbe diventare un bel guaio per i carabinieri, responsabili a dire della donna di quelle aggiunte. Ora questa nuova versione che chiama in causa i militari deve essere riscontrata e verificata, visto che era stata lei a leggere la denuncia in italiano, di certo stentato e a tratti incomprensibile, e a controfirmarla.

L’unico elemento che viene confermato è la colluttazione con i congiunti delle due donne, un tre contro uno che poi ha portato all’intervento dei carabinieri. Le testimonianze e l’incidente probatorio hanno condotto alla revoca della misura cautelare, i militari non sono al momento indagati, ma la loro posizione è al vaglio della procura. Il giudice Sandro Pecorella, in risposta all’avvocato Sevesi che ha chiesto l’iscrizione dei responsabili nel registro degli indagati, ha riassunto la vicenda: «Vi è stato incidente probatorio con audizione della persona offesa che ha ribadito la ritrattazione dell’accusa da lei apparentemente proveniente che è alla base di tutto». Quella base è crollata e ora bisogna ricostruire la catena di responsabilità.

