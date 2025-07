Un emendamento che avrebbe reso molto felice la famiglia Durigon, quella del sottosegretario al Lavoro, nonché numero due della Lega di Matteo Salvini. L’emendamento in questione, ritirato subito dopo lo scoppio delle proteste, riguarda i contratti dei cosiddetti lavoratori in somministrazione. Punta a estendere a 4 anni (dai 3 attuali) il termine oltre il quale un lavoratore interinale deve essere assunto a tempo indeterminato dall’azienda cliente.

Scelta che alimenta la precarietà, secondo molti sindacati e partiti d’opposizione. Scelta coerente con una visione moderna del lavoro, è invece l’opinione della Cisl. Di sicuro, se la riforma prima o poi dovesse essere approvata, a guadagnarci saranno le agenzie interinali che operano in Italia, tra cui il gruppo per cui lavora e in cui ha ruoli societari la moglie di Claudio Durigon.

Lei si chiama Alessia Botta e da circa un anno è sposata con il politico leghista. Il gruppo per cui lavora è conosciuto invece con il nome di Magistra e fa capo all’imprenditore campano Domenico Orabona. Magistra si vanta di «soddisfare le esigenze di oltre 23.000 aziende», «erogando oltre 35.000 ore l’anno ad oltre 50.000 lavoratori».

Fondato nel 1988 e con 14 sedi in Italia, il gruppo è costituito da nove società tra cui Talenti Srl, la più importante, con quasi mille dipendenti: è proprio questa l’impresa che dovrebbe beneficiare della riforma voluta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Talenti è infatti «la nostra agenzia di somministrazione», si legge sul sito aziendale.

Finanziamenti alla Lega

A mettere in collegamento il gruppo Magistra con la moglie di Durigon è stato il Fatto che, a gennaio 2024, ha raccontato di una donazione da 30mila euro a favore della Lega. Il bonifico, regolarmente registrato nel bilancio del partito, è partito dalla Magistra Srl, una delle varie società del gruppo.

Non è il solo versamento: Domani ha, infatti, scoperto un’altra donazione, anno 2018, di 20mila euro direttamente a Durigon, all’epoca candidato al parlamento e che con il governo gialloverde diventerà per la prima volta sottosegretario al Lavoro. All’epoca del secondo finanziamento, quello del 2024, Orabona aveva spiegato così il rapporto con la signora Durigon: «Alessia Botta è presente nel nostro gruppo dal 2015/2016 con diversi incarichi, dal marketing alla formazione e alle relazioni esterne».

Sebbene al momento Botta non pubblicizzi il suo incarico con il gruppo, i documenti societari dicono che la donna non è solo una semplice collaboratrice.

Non solo una dipendente

Botta è attualmente, infatti, consigliere d’amministrazione di Eyes, una delle società del gruppo, e in passato il suo ruolo è stato ancora più importante. Fino al 2018 la signora Durigon è stata infatti azionista, con il 12,5 per cento, di Eyes. E fino al marzo del 2023 era anche proprietaria del 48 per cento della Doa Holding Srl, l’impresa posta a capo della catena societaria dell’intero gruppo, quella che oggi detiene le partecipazioni in tutte le nove imprese di Orabona.

L’azienda Talenti viaggia con il vento in poppa. Il bilancio dice che l’agenzia interinale nel 2024 ha fatturato 31 milioni di euro, cinque volte di più rispetto all’anno precedente. Proporzionalmente sono aumentati anche i profitti netti, arrivati a 1,5 milioni di euro (+400 per cento).

Dal 2023 grandi affari

La società dichiara di svolgere l’attività di «agenzia del lavoro» da quando, nel novembre del 2023, ha ricevuto l’autorizzazione da Anpal. Che fa capo al ministero del Lavoro, cioè quello per il quale Durigon svolge il ruolo di sottosegretario da quasi tre anni. Il 2025? «Le previsioni prospettano una crescita ulteriore», si legge nell’ultimo bilancio di Talenti. C’è da crederci. Perché, se la riforma voluta dalla maggioranza venisse approvata, il gruppo di Orabona beneficerebbe certamente di una «crescita ulteriore».

In attesa di capire come andrà, l’imprenditore campano può già essere soddisfatto. A differenza del passato, l’anno scorso la sua Talenti si è infatti assicurata diverse commesse pubbliche.

Ha ottenuto ad esempio un affidamento diretto da 140mila euro dalla Gisec, società di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta, per fornire servizi di somministrazione di lavoro temporaneo per sei mesi. Altri 76mila euro sono arrivati, anche in questo caso senza gara, da Terre di Lavoro, altro ente controllato dalla provincia di Caserta. Il comune laziale di Marino, governato dal centro-destra, ha invece pagato 128mila euro alla Talenti per reclutare tre assistenti sociali per un anno, sempre in affidamento diretto.

Ma la società di Orabona ha ottenuto appalti importanti anche al Nord. Il Comune di Novara, guidato dal sindaco leghista Alessandro Canelli, l’anno scorso ha infatti scelto Talenti, insieme a diverse altre società del settore, per due affidamenti diretti del valore complessivo di 5 milioni di euro.

Oggetto della fornitura: la somministrazione di lavoro per 14 persone, da giugno a novembre del 2024. Non è chiaro quanti dei 5 milioni totali siano finiti nelle casse dell’azienda campana, ma di certo per il gruppo legato alla moglie di Durigon è stato il primo contratto pubblico nel Nord Italia. Importante, certo, ma mai quanto l’eventuale approvazione dell’estensione a 4 anni dei contratti interinali.

Un obiettivo che il governo non sembra aver dimenticato. «Il ministero del Lavoro troverà un’altra strada», ha detto il ministro dei Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, dopo che l’emendamento è stato ritirato dal decreto Economia.

Contattato da Domani, Durigon ci ha spiegato di essere d’accordo con la proposta di riforma, sostenendo che così si riuscirebbero a salvare i posti di lavoro di circa 140mila persone. Non considera inopportuno il fatto che sua moglie lavori per il gruppo Magistra, attivo proprio nel settore delle agenzie interinali? «Credo che faccia confusione…», ci ha risposto via messaggio il sottosegretario. Gli abbiamo chiesto perché, e il sottosegretario ha risposto che è stupito per l’utilizzo del termine «inopportunità» per sua moglie che «lavora da subordinata in una azienda».

C’è da ricordare però al vice di Salvini che la moglie è molto più di una dipendente nel gruppo che avrebbe beneficiato della nuova norma.

© Riproduzione riservata