È stato aggredito insieme al figlio di 6 anni, in un’area di sosta all’altezza di Lainate sull'autostrada Milano-Laghi, un turista francese di religione ebraica. «Assassini, tornate a casa vostra» gli hanno gridato alcuni avventori del bar. Poi l’aggressione si è fatta anche fisica.

L’uomo, che indossava una kippah, viaggiava insieme alla famiglia per fare visita alla figlia che vive nel capoluogo lombardo.

La procura è ora in attesa di un’informativa della Digos sull’aggressione subita da padre e figlio che è stata in parte ripresa dall’uomo con il suo cellulare e postata sui social. «Assassini, qui non siamo a Gaza, siamo a Milano» ha gridato un uomo. «Free Palestine» hanno aggiunto altre persone.

Padre e figlio erano entrati nell’area ristoro per andare in bagno, che si trova al piano di sotto, ma non hanno fatto in tempo a scendere le scale che le persone hanno iniziato a gridare. Dopo il grido “Free Palestine” «altri si sono infiammati e io non ho avuto paura e ho risposto - ha detto all’Ansa -. Ero arrabbiato, non sono un maleducato e un violento ma quando bisogna difendersi, bisogna difendersi».

A questo punto l’uomo, che vive a Parigi dove è già rientrato, ha iniziato a filmare con il telefonino l’episodio, poi ha portato il figlio in bagno. E all’uscita della toilette ha detto che c'erano quindici, venti persone ad aspettarlo chiedendogli di cancellare il video. Ma lui ha riposto di no. «A un certo punto mi sono trovato a terra e ne hanno approfittato come animali prendendomi a calci - ha detto ancora -. Non vedevo mio figlio, ma fortunatamente era con una signora che lo ha messo in un angolo. Ho visto bestie selvagge». Dopo l’aggressione è arrivata la Polizia, «il mio genero mi ha spiegato che hanno detto che bisognerebbe dire a Netanyahu di smettere di bombardare. Ma io non sono israeliano, sono francese», si difende il turista.

A rendere pubblico l’episodio è stato il direttore della Brigata ebraica di Milano Davide Romano. Questa aggressione «ci segnala per l’ennesima volta come l'antisemitismo sia in forte crescita nel nostro paese», ha detto.

© Riproduzione riservata