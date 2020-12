Agitu Ideo è stata uccisa. Il corpo della pastora diventata simbolo dell'integrazione in Trentino è stato ritrovato all’interno della sua abitazione a Maso Villata, in provincia di Trento.

Da quanto risulta dalle prime notizie i carabinieri si sono recati nell’abitazione per cristallizzare la scena del crimine e effettuare i primi rilievi in attesa degli specialisti. L’arma potrebbe essere un martello, pare dalle prime analisi. E sarebbero in corso già ulteriori accertamenti per ricostruire le ultime ora di vita della donna. Gli investigatori starebbero già sentendo alcune persone.

Agitu Gudeta Ideo aveva 42 anni, da tempo si era trasferita in Trentino, considerata un simbolo dell’integrazione. Qui, nel comune di Frassilongo, aveva avviato un’azienda agricola: la Capra felice.

Sul corpo della donna sono state trovate alcune lesioni. Si tratterebbe dunque di un’aggressione. Ma sarà il medico legale a chiarire meglio cosa sia accaduto a Agitu.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, avvertiti da una persona che avrebbe dovuto incontrare Agitu, la quale però non si era presentata all’appuntamento. Ora toccherà agli investigatori risolvere i misteri di questo omicidio.

Due anni fa la donna, rifugiata arrivata in Italia nel 2010, aveva ricevuto minacce razziste. Solo qualche mese fa il colpevole era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento. Esclusa la discriminazione razziale, contestata dai pm dell’accusa.

Era fuggita dall’Etiopia con la sua famiglia dopo essere stata minacciata di arresto dal governo etiope per il suo impegno contro le multinazionali che volevano speculare sulle terre dei poveri agricoltori locali.

Agitu aveva ottenuto molti riconoscimenti per le sue battaglie e il suo lavoro. Credeva in un mondo più giusto, eguale.

