Airbnb ha concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la ritenuta sui redditi degli host non professionali derivanti da locazioni brevi per il periodo che va da giugno 2017 a dicembre 2021. Pagherà 576 milioni di euro in totale, ma senza rivalersi sugli host.

La somma prevista sarà divisa in circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi. L’importo è stato determinato in seguito alla ricostruzione della base imponibile su cui la società non ha applicato la ritenuta del 21 per cento.

«L’accordo significa che possiamo concentrarci nella continuazione della nostra collaborazione con le autorità italiane in materia di tasse, regole per le locazioni brevi e turismo sostenibile, a vantaggio degli host e degli ospiti. L’Italia è un mercato importante per Airbnb», ha detto l’azienda in una nota.

L’azienda ha specificato che cercherà di non recuperare la somma dai clienti. «Oltre tre quarti di loro hanno solamente un annuncio; l’host tipico ha guadagnato l'anno scorso poco più di 3.500 euro. Circa un due terzi (59 per cento) ha dichiarato che i proventi realizzati ospitando gli consente di arrivare a fine mese», ha aggiunto.

Per l’imposta relativa agli anni 2022 e 2023 ancora non è stato trovato l’accordo, mentre per l’anno 2024 è stato deciso che l’azienda si impegnerà a pagarla volta per volta. Secondo la legge di bilancio che sta per arrivare in parlamento, la cedolare secca aumenterà al 26 per cento per la locazione breve di due o più abitazioni.

«Auspichiamo che l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e le recenti novità normative possano fare chiarezza sulle regole riguardo gli affitti brevi per gli anni a venire», ha dichiarato Airbnb.

L’inchiesta

A inizio novembre, la procura di Milano ha sequestrato 779 milioni di euro ad Airbnb. Il sequestro ordinato dal Gip è arrivato a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza che hanno dimostrato che la piattaforma degli affitti si è sottratta al versamento della «cedolare secca» del 21 per cento per il periodo compreso tra il 2017 e il 2021.

Dopo il sequestro, l’azienda irlandese ha continuato le trattative con l’Agenzia delle Entrate attive già da giugno 2023. «Siamo fiduciosi di aver agito nel pieno rispetto della legge e intendiamo esercitare i nostri diritti in merito alla vicenda», aveva detto commentando la notizia.

L’imposta è stata introdotta con un decreto nel 2017 che impone l’azienda debba sostituire gli host, i cittadini non professionisti che mettono in affitto le case sulla piattaforma, nel versare il 21 per cento dei guadagni. La norma era stata impugnata dall’azienda irlandese prima davanti al Tar, poi il Consiglio di stato ed infine la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il verdetto finale aveva dato all’Italia la possibilità di raccogliere le informazioni sulle locazioni e di applicare la ritenuta.

