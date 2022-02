Aka 7even, all'anagrafe Luca Marzano, non canterà per la prima volta in Tv: prima infatti ha provato con le selezioni del talent X Factor senza arrivare ai live, per poi partecipare ad Amici lo scorso anno, e arrivare fino al serale

Aka 7even, all'anagrafe Luca Marzano, non canterà per la prima volta in Tv: prima infatti ha provato con le selezioni del talent X Factor senza arrivare ai live, per poi partecipare ad Amici lo scorso anno, e arrivare fino al serale. Adesso approda all’Ariston con la sua nuova canzone Perfetta così.

La storia

Classe 2000 di Vico Equense, dopo il talent Mediaset di Maria De Filippi ha fatto successo con Loca (triplo disco di platino), Yellow e Mille Parole, ha scritto un libro autobiografico (7 vite) e ha vinto il Best Italian Act agli Mtv EMA's. Non è il solo ad avere avuto una carriera scintillante (durante e) dopo amici: in gara troverà anche Sangiovanni, suo compagno nella scuola.

Perfetta così

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella cosìSei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardiNon è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

