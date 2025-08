L’Al-Qadsiah ha pagato 68 milioni per il suo cartellino e ne verserà altri 20 all’anno di stipendio. Soldi che arrivano dalle casse dell’azienda petrolifera dello stato saudita, con profitti annuali superiori a 106 miliardi di dollari e nel 2024 con un valore di mercato di 1.700 miliardi, la quinta azienda più valutata al mondo. Le ombre sulle condizioni di lavoro degli operai nel cantiere dello stadio

Alla fine Mateo Retegui ha lasciato l’Italia e si è trasferito nel cuore del calcio globale.

L’Al-Qadsiah ha pagato 68 milioni per il suo cartellino e ne verserà altri 20 all’anno allo stesso Retegui. Soldi che arrivano direttamente dalle casse di Aramco, l’azienda petrolifera dello stato saudita, con profitti annuali superiori a 106 miliardi di dollari e che nel 2024 dichiarava un valore di mercato di 1.700 miliardi, risultando la quinta azienda più valutata al mondo.

Aramco non è solo un colosso finanziario, ma anche il principale ago della bilancia del calcio internazionale: dall’aprile 2024 è lo sponsor principale della FIFA, con cui ha sottoscritto un accordo dal valore stimato di circa 100 milioni di dollari, e c’è il suo zampino sia dietro il Mondiale per Club di quest’anno sia dietro la Coppa del Mondo del 2034 in Arabia Saudita.

L’Al-Qadsiah è sempre stata una squadra di secondo piano nel paese, fino a quando nell’estate del 2023 non è stata acquistata da Aramco, come parte di un più ampio progetto di potenziamento del campionato locale.

A quel tempo, il club era appena retrocesso in seconda divisione, ma ciò non gli ha impedito di rinforzare la propria rosa con acquisti di categoria superiore, come i sudamericani Vietto e Carrillo o lo spagnolo Álvaro González.

Il progetto di Aramco ha coinvolto anche un radicale ammodernamento degli uffici e delle strutture del club, oltre alla creazione di una squadra femminile (il calcio femminile è uno dei settori su cui l’Arabia Saudita sta puntando, soprattutto per migliorare la propria immagine internazionale in merito ai diritti delle donne, che rimangono però seriamente limitati).

La gestione sportiva è stata affidata a Carlos Antón, direttore tecnico spagnolo con un passato in Real Madrid e Derby County, che dal 2016 lavorava con la nazionale di Hong Kong. È stato lui, dopo la promozione, a scegliere il connazionale Míchel come nuovo allenatore, e ad acquistare Nahitan Nández (ex Cagliari), Nacho Fernández, Koen Casteels e Pierre-Emerick Aubameyang.

Un anno fa aveva anche provato a prendere Dybala, ma sta investendo anche nei giovani: nel 2024 è arrivato il 22enne mediano del Boca Juniors Ezequiel Fernández, mentre questa estate è toccato al 20enne ghanese Christopher Bonsu Baah del Genk e al 17enne brasiliano Gabriel Carvalho dell’Internacional.

La squadra e lo stadio

Nell’ultima stagione, l’Al-Qadsiah ha raggiunto il quarto posto nella Saudi Pro League e la finale della Coppa del Re. L’obiettivo è arrivare quanto prima a competere per il titolo nazionale, mentre nel frattempo si attende l’inaugurazione del nuovo stadio.

La squadra proviene dalla città di Al-Khobar, che è stata un porto fondamentale per l’esportazione di petrolio da parte di Aramco nei suoi primi anni di attività, e da cui oggi parte l’avveniristico ponte Re Fahd, lungo 25 km, che collega l’Arabia Saudita all’isola di Bahrain.

L’Aramco Stadium di Al-Khobar, progettato dal prestigioso studio di architettura Populous, sarà pronto per il 2026: ospiterà 47.000 spettatori e sarà una delle sedi della Coppa d’Asia del 2027 e del Mondiale del 2034.

È anche il sito in cui è avvenuta la prima morte ufficiale di un lavoratore durante i lavori per il Mondiale, lo scorso marzo: si chiamava Muhammad Arshad, di circa 35 anni, aveva una moglie e tre figli in Pakistan.

A dicembre il giornalista britannico Pete Pattisson ha realizzato un reportage nei cantieri dell’Aramco Stadium, descrivendo le orribili condizioni di lavoro delle persone che ci lavorano, quasi tutti immigrati dell’Asia meridionale. C’è pure questo, dietro il trasferimento di Retegui.

