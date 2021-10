È cominciata a Milano la manifestazione No green pass, la quindicesima che si tiene nel capoluogo lombardo. I partecipanti si sono raccolti a piazza Duomo e hanno diffuso canzoni ironiche sulla pandemia con gli altoparlanti. A breve il corteo dovrebbe mettersi in moto e dirigersi verso Corso Sempione, alla sede regionale della Rai.

Mentre all’Eur vanno avanti il G20 e gli incontri bilaterali tra i leader mondiali, sono partite a Roma le due manifestazioni parallele già in programma e pesantemente presidiate dalle forze dell’ordine dopo gli episodi del 9 ottobre, quando manifestanti violenti avevano preso d’assalto la sede nazionale della Cgil.

Il primo corteo, in mano soprattutto alle associazioni ecologiste, ma a cui si sono unite anche i sindacati di base, anche le delegazioni dei lavoratori della Gkn e dell'Ilva parte da Piramide, in piazzale Ostiense, e si sta dirigendo verso Bocca della Verità. La seconda manifestazione, statica, è organizzata dal “Comitato 27 Febbraio”, da Patria Socialista, da Rifondazione Comunista in piazza San Giovanni.

Ambientalisti e lavoratori

«Voi la malattia e noi la cura», «Voi il G20 e noi il futuro» e «Insorgiamo». Sono gli striscioni che aprono il corteo in partenza da piazzale Ostiense: in prima fila anche i Fridays for future, che già avevano annunciato di voler scendere in piazza.

Già stamattina gli attivisti di Climate Camp avevano tentato di bloccare con un sit in la corsia centrale di Via Cristoforo Colombo, la direttrice che collega il centro di Roma con la Nuvola dove erano attesi i leader. Sgomberati dalle forze dell’ordine, i manifestanti si erano riorganizzati in un corteo, poi disperso.

Ai Fridays for Future e ambientalisti nel corteo di piazzale Ostiense si sono uniti manifestanti in piazza per il lavoro: in tutto erano attese 5mila persone, sembra che abbiano partecipato in molti meno. Il clima è tranquillo, nonostante alcune persone in piazza hanno acceso torce e fumogeni.

Partito comunista

In piazza San Giovanni sono partiti invece gli interventi «contro l’Unione Europea, la Bce l’Euro, la Nato e le guerre imperialiste, le delocalizzazioni, i licenziamenti e il ricatto del green pass, precariato e disoccupazione, il fascismo» e «contro il governo Draghi». Un centinaio i manifestanti che sventolano le bandiere del partito comunista.

Sul palco campeggia la scritta «No Draghi» e uno striscione riporta la frase «Questo Halloween il mostro è Draghi». Presenti anche in questo caso le forze dell’ordine, che monitorano che la manifestazione si svolga senza incidenti. A breve dovrebbe intervenire il leader del partito comunista Marco Rizzo.

