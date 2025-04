Gli stranieri trasferiti nel centro di Gjadër. Arrivati con il Libra, i trattenuti sono stati identificati a Shëngjin dalla polizia albanese. Strada (Pd): «È tutto molto oscuro». E per il rimpatrio dovranno tornare in Italia. Ferri (Action Aid): «Uno di loro prima di entrare nell’hotspot ci ha mostrato le mani giunte in segno di preghiera e di richiesta. È stata un’immagine molto forte»

Mentre il pattugliatore Libra della Marina militare si avvicinava al porto, decine di agenti con la divisa antisommossa aspettavano sulla banchina. Dopo l’attracco, sono entrati nella nave militare e sono usciti scortando le persone verso alcuni pullman. Due agenti per ogni trattenuto, con i polsi legati. Questa immagine non descrive un trasferimento di pericolosi criminali, ma di persone che non hanno commesso reati, privati della libertà per non avere un permesso di soggiorno.

È quanto è andato in scena ieri al porto di Shëngjin, in Albania. Qui il governo italiano ha costruito due centri: inizialmente destinati ai richiedenti asilo salvati in acque internazionali, la loro funzionalità è stata ampliata dal governo che, per evitare di annunciare il fallimento e lasciare vuote le strutture, ha varato l’ennesimo decreto, trasformandoli in Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Luoghi di detenzione amministrativa.

Erano in tutto quattro i pullman preparati per trasportare le 40 persone trattenute verso le strutture di Gjadër, a una ventina di chilometri dal porto. Prima però sono state fatte transitare dal centro di identificazione di Shëngjin, una procedura inusuale se si pensa che si tratta di cittadini stranieri già identificati e già detenuti nei centri italiani. «Ci hanno riferito che in questo centro è stata l’autorità albanese a svolgere le operazioni di identificazione», spiega l’eurodeputata del Pd Cecilia Strada, che con il Tavolo asilo e immigrazione (Tai) sta monitorando le procedure.

La giurisdizione dei centri, a detta del governo, sarebbe italiana. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo hanno ripetuto decine di volte. E allora perché le autorità albanesi dovrebbero identificare i trattenuti? In che modo l’Albania dovrebbe partecipare a un’operazione che – sempre secondo l’esecutivo – sarebbe tutta italiana? Probabilmente, si temono proteste all’interno dei centri e tentativi di fuga, così come accade nei centri italiani. Anche perché i tempi di trattenimento possono essere molto lunghi: fino a 18 mesi.

Coercizione

«Abbiamo visto nitidamente le persone con i polsi giunti legati e scortati avanti e indietro dalle forze di polizia. È stata un’immagine molto forte che ci ha molto scossi», racconta Francesco Ferri di Action Aid. «Non abbiamo visto forme di disobbedienza eclatanti», continua Ferri, che ci tiene a consegnare un’immagine: «Una persona, che era già sul pullman, stava per entrare all’interno dell’hotspot e ci ha mostrato le mani giunte in segno di preghiera e di richiesta. È stata una scena molto forte».

Per le autorità italiane tutelerebbe la loro incolumità, ma la pratica di ammanettare le persone in detenzione amministrativa è stata criticata anche dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nell’ultimo rapporto sull’Italia. «Non possono essere utilizzate fascette o manette se non in situazioni eccezionali», spiega l’avvocato Gennaro Santoro. E, poiché tutti erano in questo stato, «riteniamo sia illegittimo», dice Santoro, che vede anche la possibilità di chiedere un risarcimento del danno rispetto all’illegittimità delle procedure, «se sono state utilizzate forme di coercizione illegittima».

Ma per l’avvocato occorre aspettare di capire le storie personali di chi è stato portato oltre Adriatico: «Non abbiamo idea di chi siano, se hanno fatto domanda di asilo, se intendono chiedere riesame del trattenimento, anche alla luce del trasferimento in un posto lontano». I contatti con i loro legali di fiducia e con eventuali familiari saranno sicuramente più complicati.

L’opacità

Non si sa nulla di queste persone. Il ministero dell’Interno non ha infatti fornito informazioni né dettagli sulle modalità di selezione, sui paesi di origine né sui Cpr da cui sono state prelevati questi 40 uomini. Per il governo si tratta solo di un trasferimento da un Cpr all’altro, ma la realtà è diversa: i detenuti hanno toccato il territorio di un paese terzo, fuori dall’Unione europea. Come dimostra l’attività di identificazione da parte delle autorità albanesi.

«È tutto molto oscuro», commenta Strada, ancor di più, se possibile, di quanto accade per i centri per il rimpatrio in Italia, aggiunge. «L’unica cosa che mi sembra chiara è che il governo aveva bisogno di riempire questi centri altrimenti vuoti per giustificare ai propri elettori lo spreco di denaro pubblico».

Anche il Tai ha notato un «cambio netto di stile comunicativo da parte del ministero»: dagli annunci continui e la tantissima visibilità che hanno caratterizzato la prima fase, nota Ferri, «il registro è completamente cambiato». Una nuova prassi che l’ong definisce «allarmante». Ma l’opacità non è cosa affatto nuova per chi si occupa di Cpr, inclusa per la stampa, che anche oggi è stata tenuta lontana dalle operazioni.

Se nei primi trasferimenti erano presenti due agenzie delle Nazioni Unite, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Unhcr, questa volta non è stato così. Perché si tratta di cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione e non di richiedenti asilo.

I rimpatri

Da quanto hanno ricostruito l’eurodeputata e i rappresentanti del Tavolo, le 40 persone portate in Albania dovrebbero essere state prelevate da quasi tutti i Cpr italiani, tranne quelli di Trapani e Macomer. E dovrebbero, sempre da quanto si apprende, provenire da Tunisia, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Algeria, Georgia, Nigeria e Moldavia.

Paesi che hanno accordi bilaterali con l’Italia o accordi europei. Il governo si è assicurato che le nazionalità siano tra quelle astrattamente rimpatriabili. Che fanno parte di quel 49,4 per cento – secondo gli ultimi dati del garante del 2022 – di trattenuti nei Cpr che viene effettivamente rimpatriato. Il paradosso, però, è che il rimpatrio può avvenire solo dall’Italia. Lo prevede il diritto europeo e lo hanno confermato fonti governative. «Ce la dice lunga – commenta Strada – sull’assurdità di far fare alle persone il giro del Mediterraneo per poi riportarle in Italia ed espellerle».

