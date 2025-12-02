l’intesa sulla difesa

Albania, ombre su Kayo. Ecco la spa dell’uomo vicino a Rama

Il primo ministro albanese Edi Rama
Il primo ministro albanese Edi Rama
Camillo Cantarano e Delia Cascino
02 dicembre 2025 • 20:11

Lo scorso 13 novembre è stato siglato un accordo tra Fincantieri e la società albanese per produrre otto navi. Ma l’azienda non sembra in grado di sostenere questa sfida

Il 13 novembre, il vertice intergovernativo Italia-Albania di Roma non è stato solo l’occasione per rinnovare il patto Migrazione e asilo con il governo di Tirana e per parlare di centri per migranti. Fra le tante «intese di qualità» di cui la presidente Giorgia Meloni si è vantata con i presenti, c’è anche un patto per la Difesa. Nell’incontro fra il presidente di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il suo omologo albanese, Pirro Vangiu, si è discusso di un accordo per il rilancio della base mil

Per continuare a leggere questo articolo

Camillo Cantarano e Delia Cascino