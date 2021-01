Si è verificata una sparatoria a Sale, in provincia di Alessandria, all'interno di una famiglia residente in via Circonvallazione esterna. Sull'episodio, dai contorni ancora non chiari, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tortona e del comando provinciale. Secondo le prime informazioni, all'improvviso si sono sentiti diversi colpi d’arma da fuoco, che hanno colpito due persone, pare minorenni, uno ricoverato ad Alessandria e l’altro a Novi Ligure, entrambi in pericolo di vita. Pare che una terza persona sia rimasta ferita, in modo più lieve. Secondo i carabinieri, la causa della sparatoria potrebbero essere divergenze tra i componenti della famiglia, giostrai da diversi anni residenti a Sale.

