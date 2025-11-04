Il racconto

La morte in alta quota nel Nepal travolto dal cambiamento climatico

Vittorio Malagutti
04 novembre 2025 • 17:01Aggiornato, 04 novembre 2025 • 17:42

In meno di un mese due cicloni hanno colpito il paese himalayano in un periodo dal tempo di solito secco e soleggiato. In ottobre oltre sessanta morti per le piogge eccezionali attorno alla capitale Kathmandu. E ora le nevicate fanno strage tra gli alpinisti 

Non è solo una nevicata fuori stagione quella che in questi giorni ha causato morti e feriti sulle alte vette del Nepal. I cinque alpinisti italiani morti sono le vittime di un evento meteorologico con pochi precedenti nel paese che in questo periodo dell’anno diventa la meta di decine di migliaia di appassionati di montagna, alpinisti professionisti come escursionisti d’alta quota. Nel giro di meno di un mese ben due cicloni hanno colpito l’area dell’Himalaya, scaricando enormi quantità di piog

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.