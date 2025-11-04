La morte in alta quota nel Nepal travolto dal cambiamento climatico

In meno di un mese due cicloni hanno colpito il paese himalayano in un periodo dal tempo di solito secco e soleggiato. In ottobre oltre sessanta morti per le piogge eccezionali attorno alla capitale Kathmandu. E ora le nevicate fanno strage tra gli alpinisti

true false

Non è solo una nevicata fuori stagione quella che in questi giorni ha causato morti e feriti sulle alte vette del Nepal. I cinque alpinisti italiani morti sono le vittime di un evento meteorologico con pochi precedenti nel paese che in questo periodo dell’anno diventa la meta di decine di migliaia di appassionati di montagna, alpinisti professionisti come escursionisti d’alta quota. Nel giro di meno di un mese ben due cicloni hanno colpito l’area dell’Himalaya, scaricando enormi quantità di piog