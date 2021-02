Dopo le forti piogge delle ultime ore un pezzo di costone roccioso è franato sulla strada statale 163 che passa per Amalfi, coinvolgendo un tratto al di sotto del lungomare. Attualmente non risulta nessuna vittima, ma tre famiglie sono rimaste bloccate nelle loro case finché i vigili del fuoco non le hanno tratte in salvo. La strada e ancora bloccata e gli studenti di Positano verranno riportati a casa in barca.

Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi e ora consigliere di opposizione, ha detto che il costone avrebbe dovuto essere già messo in sicurezza: «Quel tratto di costone era già stato interessato due anni fa da lavori di consolidamento. Spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori visto quello che è successo stamattina».

I soccorsi

Fenomeni di dissesto idrogeologico si sono registrati in tutta la costiera Amalfitana e nel Cilento. La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro, con squadre di tecnici e di volontari, dalle prime ore di questa mattina. Sulla statale sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero per dare aiuto alle tre famiglie rimaste bloccate nelle loro case, situate proprio nei pressi del luogo della frana. Tratte in salvo, sono state accolte presso una struttura alberghiera di Amalfi. La statale e la strada di accesso al porto risultano ancora completamente bloccate. Per questo per consentire il rientro a casa degli studenti da Positano sono state predisposte imbarcazioni con il supporto della Capitaneria di Porto. Secondo un recente rapporto dell’Ispra, la Campania sarebbe una delle regioni che necessiterebbe del maggior numero di interventi per la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico.

