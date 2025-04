Nella cittadina in provincia di Alessandria, dove nel 1907 ha aperto la più grande fabbrica di fibrocemento d’Europa e dove, a distanza di anni dalla chiusura, le persone continuano ad ammalarsi e morire di mesotelioma pleurico, in molti sono costretti a fare i conti con le ricadute psicologiche e sociali di questa situazione.

«Ci rivolgiamo all’ospedale di Pavia e appena il medico conosce la sua provenienza, Casale Monferrato, fa immediatamente la diagnosi: mesotelioma pleurico. Al che io ho pensato: non hanno capito niente. Che rapporto ha mio fratello con l'amianto? A settembre viene operato e la vigilia di Natale muore».

La prima cosa che Giuliana e i suoi genitori decidono di fare è denunciare pubblicamente quello che è successo: l’amianto ha ucciso un ragazzo di 33 anni che non ha mai avuto rapporti con la fabbrica. È un colpo per tutta la città.

La voce di Giuliana Busto, la presidente di AFeVA (Associazione Familiari e Vittime di Amianto), riempie l’ufficio dell’associazione, mentre racconta di come l’amianto è entrato nelle vite dei cittadini di Casale Monferrato. Nel 1907 l’Eternit ha aperto qui il più grande stabilimento d’Europa di fibrocemento, una mistura di cemento e amianto, utilizzata nell’edilizia, arrivando ad assumere 3.500 dipendenti. Di fronte alla fabbrica, però, «non passava settimana senza che venisse appeso un nuovo manifesto funebre. Era impossibile non notarli, anche perché vigeva la tradizione di una colletta fra i lavoratori per pagare la corona di fiori».

Condanna a morte

Passano gli anni e a morire non sono più solo gli operai. Si ammala anche la panettiera, si ammalano i maestri elementari e i parrucchieri. Si ammalano tutti, compreso il fratello di Giuliana. Siamo negli anni ‘70 quando iniziano i primi studi scientifici sulle malattie respiratorie legate all’amianto.

Le indagini portano alla chiusura della ditta nel 1986 e alla messa al bando dell’amianto nel 1992. Da allora più di 2.000 persone sono morte a causa del mesotelioma pleurico, una grave forma di tumore ai polmoni causata dall’amianto e da cui non si può guarire. Ancora oggi sono 50 le persone che si ammalano ogni anno a Casale.

Ma cosa vogliono dire 50 diagnosi all’anno per una comunità di 32mila abitanti? «La popolazione di Casale Monferrato è stata profondamente traumatizzata dall’elevato numero di morti, che ha colpito quasi ogni famiglia a causa dell’esposizione all’amianto», spiega Antonella Granieri, professoressa di psicologia dell’Università di Torino che, nel 2006, ha avviato un percorso di ricerca e tutela della salute psicologica della popolazione di Casale. La diagnosi di mesotelioma è una condanna a morte: mentre davanti a una qualsiasi forma tumorale si può sperare di guarire, quando si scopre di avere il mesotelioma, non ci sono scappatoie, l’unica variabile è la durata della malattia.

Danni psicologici

Quando inalate, le fibre di amianto si infilano nei polmoni e possono rimanere silenti dai 20 ai 50 anni. Questo rende impossibile una diagnosi precoce, che, quando arriva, è ineluttabile. «L'acquisizione di questa consapevolezza ha creato un danno psicologico in ognuno di noi a vari livelli» dice Nicola Pondrano, ex lavoratore Eternit e sindacalista.

È un sentimento che incombe su tutta la comunità e che si ripresenta in più forme, è la paura della propria morte, è la sofferenza per la perdita di un caro. «Io ho messo in conto di morire per l’amianto, sono 50 anni che mi occupo di questo tema. Però se penso a mia figlia, sono senza armi. Se penso a quando tornavo a casa dal lavoro con la testa ricoperta dalla polvere, se penso a lei che mi salta in braccio e mi scuote l’amianto dai capelli, mi si raggela il sangue».

Il mesotelioma non ha un impatto devastante sull’individuo solo per quanto concerne la sintomatologia fisica (si parla di dolore, perdita di appetito, disturbi del sonno e difficoltà respiratorie), ma anche per quanto riguarda le ricadute a livello psicologico – ansia, depressione, paura, rabbia e vissuti di impotenza – e le ripercussioni sociali, tra le quali emergono il ritiro, la perdita del proprio senso d’appartenenza e la diminuzione della coesione sociale.

«La diagnosi si appropria del futuro di malati e familiari, che vivono in un tempo sospeso, dominato dall’attesa del momento in cui la malattia porterà a compimento la sua condanna» dice Granieri.

Secondo l’Osservatorio nazionale amianto, in Italia il 75 per cento delle persone che sono state esposte ad amianto soffre di depressione, deflessione del tono dell’umore, ansia e diverse fobie. Per i malati di mesotelioma il rischio di suicidio nei primi sei mesi è 8,61 volte più alto rispetto alla popolazione generale.

«C’era un uomo di nome Ugo», racconta Pondrano, «era uno gentile e perbene, con due occhi azzurri come il mare, che veniva spesso a trovarmi. Sapevo che gli avevano tolto un polmone, lo raccontava sempre. Un giorno arriva con una faccia diversa, gli occhi sempre azzurri. E mi dice: “Nicola non mi va bene, ho il mesotelioma, ma non dirmi niente, non farmi nessun discorso, so io cosa fare”. Sapete il finale? Andò in cantina, prese un fucile e si sparò».

A ciò si aggiungono gli effetti biologici degli inquinanti ambientali sul sistema nervoso centrale, che possono a loro volta portare a sindromi psicotiche, depressione e disturbi neurocognitivi, come spiegano gli esperti di Aiacc (Associazione Italiana Ansia da Cambiamento Climatico).

Senza giustizia

La strage silenziosa di Casale Monferrato è aggravata da una conflittualità profonda e patogena: a generare l’inquinamento è stata la stessa fabbrica da cui è dipeso il benessere economico della maggioranza dei cittadini.

Se da un lato lo stabilimento ha offerto lavoro e sicurezza, dall’altro ha portato, e continua a portare, malattia e morte. Questo conflitto, alimentato dal disinteresse e l’opportunismo della dirigenza Eternit, ha causato nella popolazione profondi sentimenti di rabbia, colpa e vergogna e ha reso più faticosa la presa di coscienza del danno subito.

Un danno che non è stato ancora completamente sanato. Il 17 aprile 2025 Stephan Schmidheiny, ex proprietario e unico imputato nel processo Eternit bis, è stato condannato a 9 anni e 6 mesi per omicidio colposo. Una sentenza ridimensionata rispetto a quella di primo grado: dagli iniziali 147 casi in appello è stato condannato per 92 morti.

Uno studio condotto dalla professoressa Granieri a Casale Monferrato ha rilevato che il 23 per cento dei pazienti di mesotelioma ha sviluppato sintomi depressivi e l’11 per cento disturbi post-traumatici (PTSD).

La situazione è ancora più critica per i caregiver: il 33 per cento soffre di depressione e il 32 per cento di PTSD. Federica Grosso, oncologa dell’ospedale di Casale Monferrato, insiste sull’importanza che hanno gli psicologi nel seguire i malati di mesotelioma e i loro familiari.

«I pazienti di Casale si distinguono in due: chi tende a negare la diagnosi e chi la vive come una condanna a morte. Per questo il ruolo dello psicologo è fondamentale nel gestire i diversi meccanismi che vengono messi in atto a causa del vissuto della popolazione, che è rimasta profondamente traumatizzata dall’amianto e dalla malattia».

Piaga nazionale

Oggi Casale è una città bonificata, ma l’amianto in Italia è ancora dappertutto. Sono 40 milioni le tonnellate da bonificare nel resto del paese. Lo si trova nelle scuole, negli oratori e negli ospedali infantili, nelle caldaie e nei tetti, nei pannelli isolanti e nelle condotte per l’acqua.

Secondo l’Istituto superiore di sanità, le persone che ogni anno muoiono per amianto sono in media 1.500 e nei siti inquinati dove ci sono state sottovalutazioni storiche i dati sono in continua crescita. Proprio per studiare la percezione del rischio e la preoccupazione per la salute, fisica e mentale, delle comunità esposte ad amianto, è nato il progetto di ricerca “Institutional Betrayal Trauma”, condotto dalla professoressa Granieri, che lo sta esportando anche fuori da Casale.

Il problema, però, non può essere ridotto né a Casale Monferrato e nemmeno all’amianto. A oggi sei milioni di persone vivono in aree inquinate dove non sono ancora state effettuate delle bonifiche e l’inquinamento, indipendentemente dalla sua origine, ha un costo elevato per la salute mentale delle persone.

«Le particelle inquinanti, quelle che respiriamo tutti i giorni, sono talmente sottili da riuscire a oltrepassare la barriera ematoencefalica» spiegano gli esperti di Aiacc. «È come se l’inquinamento entrasse in contatto con le nostre funzioni vitali».

Non solo a Casale, ma in tutta Italia bisogna fare i conti con l’inquinamento e le sue ripercussioni psicologiche. Insieme agli investimenti nella bonifica e nella ricerca, devono muoversi di pari passo l’informazione e l’implementazione di gruppi terapeutici, come quelli ideati dalla professoressa Granieri. Altrimenti, i danni alla salute mentale resteranno una condanna invisibile.

