Il 2025 non sarà ricordato come uno degli anni più tranquilli della carriera di Andrea Pignataro.

Il miliardario bolognese, un “alieno” rispetto al sistema finanziario italiano, ha costruito la sua fortuna all’estero partendo da Londra e arrivando a fornire società e banche centrali di una cinquantina di nazioni, ma negli ultimi due mesi è finito al centro delle cronache nostrane.

Un fatto rarissimo, per uno che fa della riservatezza uno stile di vita. Il 10 aprile si è saputo che Pignataro è sotto indagine della procura di Bologna per una presunta evasione fiscale da 1,2 miliardi di euro. Diciotto giorni dopo il cda di Cerved, una delle sue società italiane, ha nominato come presidente esecutivo Giuseppe Del Deo, appena licenziatosi dall’incarico di numero due dei servizi segreti italiani. L'8 giugno l'imprenditore ha comunicato di aver risolto la sua pendenza con il Fisco.

I tre eventi raccontano di un momento inedito per il businessman classe 1970, self made man cresciuto a Bologna. Da anni residente all'estero. Prima a Londra e ora in Svizzera. Pignataro ha un patrimonio stimato da Forbes in 38,5 miliardi di dollari, cresciuto di quasi 10 miliardi rispetto a solo un anno fa.

È al momento l'italiano più ricco dopo Giovanni Ferrero, ma non ha una famiglia di industriali alle spalle. Laurea all’Alma Mater, dottorato all’Imperial College di Londra, gavetta alla Solomon Brothers facendo trading di obbligazioni, all'inizio degli anni 2000 ha creato un software per il trading, ha cominciato a venderlo e non si è ancora fermato.

Con una raffica di acquisizioni impressionante, tra il 2010 e il 2020 ha sfruttato i tassi bassi e ha aggiunto alla gamma dei servizi offerti anche informazioni societarie, dati di mercato, servizi bancari, recupero crediti, comunicazione. L’investimento è stato enorme, fatto quasi interamente a debito, ma oggi il businessman fa concorrenza a un gigante come Bloomberg.

Ragnatela societaria

Dal punto di vista commerciale, le 32 società del gruppo sono raccolte sotto il nome Ion. Dal punto di vista societario, è molto più complesso di così. Pignataro ha creato una ragnatela di sigle in cui è difficile districarsi. Nessuna azienda è quotata in borsa. Le holding principali sono sparpagliate tra Irlanda e Lussemburgo e Regno Unito, tra i principali paradisi fiscali europei.

Non esiste un bilancio consolidato. Secondo fonti finanziarie vicine al gruppo, i conti sarebbero questi: fatturato complessivo 3,7 miliardi di dollari, margine operativo lordo 2,4 miliardi, flusso di cassa 2,1 miliardi, equity value 45 miliardi. Debito netto: 14 miliardi, con un tasso d'interesse medio del 6,5 per cento, pari a circa 1 miliardo di dollari di uscite annue. Come ha ricostruito Bloomberg, il debito di Ion deriva per circa 3 miliardi di dollari da un prestito del fondo newyorkese Hps Investment Partners, e per il resto da obbligazioni vendute sul mercato.

Con questa strategia Pignataro in una ventina d'anni è diventato da zero un leader mondiale nel settore dei dati finanziari. Sono sue società come Mergermarket e Dealogic, Fidessa e Acurise. Ha clienti importanti tra cui banche centrali di diversi paesi del mondo che si appoggiano ai suoi software per lavorare.

Secondo il presidente di una banca italiana sentito da Domani, «è una concentrazione di potere tale che richiederebbe maggiore trasparenza sui conti». Ma per l'azienda non è così: «I conti del gruppo sono pubblici, molte società del gruppo hanno obbligazioni quotate», e «tutte hanno sede in Paesi white list con bilanci certificati da PwC o EY».

Se fino a cinque anni fa Pignataro sembrava destinato a un'attività internazionale, durante la pandemia le cose sono un po’ cambiate. Mentre acquisiva società di dati nel mondo, dal 2021 ha fatto anche diversi investimenti importanti in Italia. Il tutto gli è costato più o meno 5 miliardi di euro. In buona parte finanziati sempre con lo stesso metodo: emissione di bond caricati sul bilancio della società appena acquisita.

La differenza è che finora Pignataro ha sempre comprato e mai venduto, come gli piace ricordare. Alcuni investimenti sono stati coerenti con le attività del gruppo. Per prima cosa nel 2021 ha comprato Cedacri, leader nazionale dei servizi informatici alle banche. Subito dopo ha acquistato Cerved, tra i principali fornitori di informazioni societarie. Infine, a metà del 2024, dopo 18 mesi di attesa per il via libera del governo Meloni sulla golden power, si è accaparrato anche Prelios, entrando così dalla porta principale nel mercato italiano dei crediti immobiliari.

Scalata Italia

Ma oltre agli investimenti miliardari, ha fatto anche acquisti lontani dal suo core business. Partecipazioni piccole per lui che è abituato ad aver la maggioranza assoluta, ma significative per il capitale relazionale che si portano dietro.

Ha comprato soprattutto quote di banche: Cassa di Risparmio di Volterra, la Illimity fondata da Corrado Passera, il Monte dei Paschi di Siena controllato dal ministero dell’Economia. Spesa totale: 150 milioni di euro. D’altronde, con un patrimonio di quasi 40 miliardi di euro alle spalle, non sono questi i problemi della vita. E infatti anche il 2025 era iniziato bene. Poi, negli ultimi due mesi, il suo nome è rimbalzato per tre volte sulle cronache.

La prima quando la procura di Bologna gli ha contestato mezzo miliardo di euro evaso tra il 2013 e il 2023, che con interessi e sanzioni arrivava a 1,2 miliardi. La seconda quando i giornali hanno scritto di lui per una strana assunzione. Alla presidenza esecutiva di Cerved,

Pignataro ha scelto Giuseppe Del Deo. Un nome di peso nei servizi segreti italiani. Si era licenziato due settimane prima da vicedirettore del Dis, l'ente che coordina le agenzie di intelligence. Perché proprio lui, dunque? Per le sue «competenze», fa sapere il gruppo, «rilevanti per guidare Cerved nello sviluppo di prodotti e servizi come la cybersecurity, la sicurezza fisica, l’intelligence industriale, la supply chain e le dinamiche geopolitiche».

La terza volta che Pignataro è apparso sulle cronache giudiziarie è stato domenica 8 giugno, quando i giornali hanno raccontato dell'inchiesta fiscale. La richiesta dell'Agenzia delle Entrate era di 1,25 miliardi, l'accertamento è stato chiuso pagando 280 milioni di euro. I legali di Pignataro spiegano che l’Agenzia aveva ipotizzato «l’attrazione di residenza fiscale personale in Italia», cioè sostenevano che l'imprenditore fosse residente fiscale qui, non all'estero, perché sua moglie è iscritta in Italia: «Non sono state applicate sanzioni poiché l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’incertezza normativa», sottolineano i legali.

Non resta che aspettare

Ora non resta che aspettare la chiusura del procedimento penale per evasione fiscale, che dovrebbe chiudersi con l'archiviazione. Poi anche la grana fiscale sarà un lontano ricordo. Pignataro sposterà la residenza in Italia? «No», dice il suo ufficio legale, «se questa fosse stata l'intenzione, sarebbe stato sufficiente optare per il regime fiscale agevolato introdotto alla fine del 2016 durante il governo Renzi», quello che prevede una flat tax di 100mila euro all'anno. Insomma, i redditi personali del secondo italiano più ricco del mondo continueranno ad essere tassati altrove.

