È morta Anna Laura Braghetti, l’ex brigatista “carceriera” di Aldo Moro

La mattina del 16 marzo 1978 non era via Fani, ma ha avuto un ruolo fondamentale nei 55 giorni del sequestro dello statista democristiano. Era infatti la proprietaria dell’appartamento di via Montalcini 8 che è stata la “prigione del popolo” in cui Moro è stato tenuto nascosto e processato, fino alla sua uccisione. Che Braghetti non condivideva ma, alla fine, ha accettato
Se ne stanno andando tutti, “quelli di via Fani”. Prospero Gallinari già nel 2013, Barbara Balzerani un anno fa, Raffaele Fiore lo scorso luglio. A 47 anni di distanza da quel 16 marzo del 1978, quando le Brigate rosse sequestrarono Aldo Moro uccidendo tutti i membri della sua scorta, la legge dell’anagrafe sta via via chiamando a sé tutti coloro che vi presero parte. Ieri è morta anche Anna Laura Braghetti, a 72 anni, di malattia. In via Fani quella mattina lei non c’era, ma ebbe un ruolo fonda