«Te lo ricordi quel cazzo di palazzinaro che ti volevo far conoscere? Eh si è innamorato perdutamente di me. Mi chiama la direttrice di Prada e mi fa “c’è un presente per lei da parte dell’ingegnere Marchese Ragona” (…). Apro: la borsa. (…) Però gli ho detto “guarda Vincenzo, sono sincera, io non è che te la devo dare eh”. Mi fa: “Ma sei scema?”. È perché l'ho aiutato con il Pio Albergo Trivulzio su a Milano, che gli ho fatto vincere una gara d'appalto importante». Sabrina De Capitani Di Vimercate, ormai ex portavoce del presidente meloniano dell’Ars Gaetano Galvagno, parla al telefono con una sua amica.

Non sa di essere intercettata dagli uomini della Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito dell’inchiesta che la vede indagata con il suo capo, il delfino di Ignazio La Russa, e, tra gli altri, con l’assessora al Turismo della regione siciliana, in quota Fdi, Elvira Amata. Al centro dell’indagine un vero e proprio sistema di favori e mancette che è arrivato ad agitare anche i piani alti del partito di Giorgia Meloni.

Tra i favori c’è pure quello che De Capitani avrebbe offerto, in base a quanto emerge dalle carte, nei confronti di Vincenzo Marchese Ragona, imprenditore nel settore edilizio «interessato a diverse iniziative d’investimento bandite da enti pubblici». La portavoce di Galvagno avrebbe aiutato alcuni imprenditori, come raccontato ieri da Domani, offrendosi di intercedere col presidente dell’Ars per farli arrivare da La Russa e dalla ministra Santanchè.

Poi nel caso di Marchese Ragona avrebbe fatto anche dell’altro, giocando un ruolo di facilitazione nell’acquisizione di alcuni immobili oggetto di dismissione da parte del Pio Albergo Trivulzio, al centro dell’inchiesta sugli anziani morti durante il Covid. Un’operazione, quella sull’acquisizione degli immobili e della successiva rivendita nel capoluogo lombardo, che la donna rivendicherà, anche a fronte del regalo ricevuto: la borsa di 4mila euro.

«Tu c’hai queste cose grazie a me», commenterà Galvagno dopo che la sua portavoce gli racconterà dell’affare dell’imprenditore e della Prada. Ma non finisce qui. De Capitani cercherà di aiutare Marchese Ragona anche in una manifestazione di interesse dell’Arcidiocesi di Palermo, finalizzata alla valorizzazione di immobili. Come? Concordando un appuntamento in Vaticano con monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Appuntamento che alla fine non si concretizzerà.

«Tale incontro – si legge negli atti – sarebbe stato riprogrammato ovvero momentaneamente sospeso». Sotto la lente degli inquirenti anche l'intermediazione della portavoce di Galvagno, «nell'acquisto di società alberghiere di lusso in Sicilia in raccordo con un referente della Deloitte» e, ancora, presunte agevolazioni nei confronti della sorella di Marchese Ragona grazie allora capo di gabinetto dell’Ars, Filippo Palmeri. «Business is business», chioserà l’ingegnere.

Affari e prestanomi

Poi sotto lo sguardo dei finanzieri è finito l'attivismo di De Capitani per favorire la lombarda Event Management, sbarcata nel mercato siciliano. Per riuscirci, la donna avrebbe sfoderato il proprio campionario di relazioni.

L'obiettivo era quello di creare le condizioni affinché il titolare della società, Daniele Parazzoli, potesse lavorare a concerti e fiere di settore. È in questo contesto che De Capitani incrocia Marco Salonia, 48enne siracusano il cui nome è finito in una delle inchieste a carico di Piero Amara, il “grande accusatore” di Eni.

Salonia era stato ritenuto dagli inquirenti prestanome di Amara nel cosiddetto Sistema Siracusa, che ha fatto luce su una rete di rapporti illeciti tra pezzi dell'imprenditoria, magistrati, politici. Nel 2023 De Capitani e Salonia parlano di come favorire Parazzoli. Quest'ultimo avrebbe trovato la disponibilità di De Capitani anche per tentare di contattare Giovanni Malagò, l'ex numero uno del Coni e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, in vista di un appalto milionario. «Può fare un mare di lavori», commenterà Salonia.

Per quest’ultimo, in base a quanto emerge, sarebbe stato fondamentale conoscere le persone giuste. Tra queste, l'uomo cita l'ex governatore Totò Cuffaro: «Qualche volta ti devo portare. Ci sono andato domenica... ti rendi conto che ci passa tutto il mondo da là».

Una proposta che trova subito l'interesse di De Capitani. Per la lobbysta quella sarebbe potuta essere un'occasione in più per ramificare le proprie influenze in Sicilia e poi puntare ai piani alti del governo nazionale. Un obiettivo che si era prefissata partendo dallo staff di Galvagno, con il quale a Palermo ha diviso l'appartamento. Anche questa, probabilmente, una scelta non casuale: «L'ho voluto con me in casa, perché così conosco i suoi segreti e il segreto è potere», dirà.

© Riproduzione riservata