La Guardia di finanza di Pavia questa mattina ha arrestato due persone dell’Asst, azienda sociosanitaria, di Pavia e due amministratori della cooperativa First Aid One che si occupano di trasporti in ambulanza in tutta Italia, i fratelli Francesco e Antonio Calderone. I finanzieri stanno eseguendo in queste ore diverse perquisizioni tra Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia. La Hearth Life Croce Amica e la First Aid One sono due cooperative sociali di trasporto in ambulanza radicate nel Lazio e in Lombardia. Domani può ricostruire le ombre e gli affari dei fratelli Calderone che con le loro sigle hanno continuato a vincere appalti e ricevere proroghe di affidamenti.

Gli appalti

Dal 2010 ad oggi hanno partecipato a numerose gare di appalto da diversi milioni di euro finendo spesso, come la cronaca racconta al centro di polemiche, interrogazioni e battaglie legali. Le due coop sono state costituite dai fratelli Calderone Antonio e Calderone Francesco ed hanno ricevuto dal 2015 al 2021 tra i vari affidamenti circa 60 milioni di euro dall’Ares 118, l’azienda della regione Lazio per l’emergenza regionale. La Hearth Life Croce Amica lo scorso 28 gennaio è stata nuovamente rinnovata per il servizio di soccorso in area extra ospedaliera del trasporto in ambulanza nella Regione Lazio. L’affidamento dato in estrema urgenza è della durata di sei mesi per il territorio di Roma e Provincia. La Heart Life Croce Amica è capogruppo mandatario con Croce medica Italiana, Formia Soccorso srl, Croce Blu società cooperativa sociale Arl e San Paolo della croce Coop. La coop era in scadenza di contratto dal 2018 della gara regionale del 2015. L’Ares 118 aveva delegato la direzione acquisti della Regione Lazio per trovare un nuovo contraente: «l’iniziativa non ha avuto ad oggi nessun corso pure comparendo tra le iniziative in programmazione anno 2019 della Direzione centrale acquisti» si legge nella determina. In pratica il «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del sistema sanitario regionale 2019-2021» che aveva come scopo l’assunzione di personale nel pubblico, investimenti sul parco mezzi e uno stop ad affidamenti esterni ai privati é stato ancora una volta disatteso. A beneficiarne ancora una volta la Heart Life Croce Amica che aveva già vinto la gara delle ambulanze nella Regione Lazio nel 2015 dove per la prima volta si è affidato il servizio pubblico dei trasporti sanitari ad un privato con l’aggiudicazione di due lotti del valore di 68 milioni di euro. Ma cosa c’entra la Heart con First Aid one?

I fratelli Calderone

Le due Coop sono nate dalla gestione dei fratelli Calderone insieme al padre Tindaro Calderone e la sorella Concetta Calderone. Questa famiglia del messinese dal 2010 ha liquidato e trasformato queste società in cooperative sociali uscendo dalle quote societarie, ma firmando ancora atti ufficiali: come trattative con l’Ares, accordi sindacali e con altri enti pubblici e trattando direttamente con la pubblica amministrazione. Anche le auto di lusso, tra cui una Porsche e una Mercedes, intestate alle cooperative, sarebbero utilizzate dai Calderone. La Heart Life Croce Amica e la First Aid One hanno affittato anche dei rami di azienda di altre società, affidatarie di diversi lotti nelle Asl laziali.I fratelli Calderone sono stati condannati nel 2016 in via definitiva per falsificazione delle schede di richiesta di trasporto in ambulanza. Così i Calderone sono formalmente usciti dalle cooperative. La Hearth Life Croce Amica e La First Aid one oggi hanno come presidenti Fabio Caminiti Cutoli e Francesco Di Dio, questi ultimi non coinvolti nell’inchiesta. Sono diversi gli appalti vinti dalle due cooperative in tutta Italia, in Sicilia, Abruzzo, Lazio e anche Lombardia. Proprio dalla Lombardia arrivano i guai giudiziari dei fratelli Calderone arrestati insieme ai due dirigenti dell’asl di Pavia.

