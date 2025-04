Gli ultimi comuni a essere sciolti per mafia sono Aprilia e Caserta. Due giunte di segno politico opposto, la prima capeggiata da un primo cittadino di centrodestra, Lanfranco Principi, mentre Caserta è guidata da Carlo Marino, sindaco del Pd. Sciolti anche Badolato e Casabona in Calabria, comuni già senza sindaci perché arrestati in inchieste delle procure distrettuali antimafia

L’affarismo e il peso del crimine organizzato sono scomparsi dal dibattito pubblico, ma non dal paese. È proprio nei territori che si incrociano opacità, collusioni, a volte un vero e proprio assedio. Un assedio come quello registrato ad Aprilia, comune in provincia di Latina, che ieri il governo ha sciolto per mafia.

Il sindaco, Lanfranco Principi, lo scorso anno, è stato arrestato e tra poco inizia il processo a suo carico per i rapporti con uomini considerati ponte di collegamento con la ‘ndrangheta. I fatti contestati risalgono alla precedente esperienza di numero due dell’ente. «Stai buono, non ti inventare un cazzo», diceva al sindaco per evitare la costituzione di parte civile del comune in un processo contro i ras del posto, i fratelli Gangemi, imprenditori in rapporti con la mala calabrese e romana.

La legge che consente lo scioglimento per infiltrazioni mafiosa degli enti locali e delle asl, strumento politico e atto amministrativo, è stata introdotta nel 1991 durante proprio una guerra di ‘ndrangheta.

È un termometro che da allora registra sempre la stessa temperatura, racconta corsie preferenziali, appalti truccati, voti addomesticati e inchini del potere politico e amministrativo ai clan di zona. Gli ultimi comuni a cadere sono stati proprio Aprilia, ma anche Caserta.

Due giunte di segno politico opposto, la prima capeggiata da un primo cittadino di centrodestra, Lanfranco Principi, mentre Caserta è guidata da Carlo Marino, sindaco del Pd. Sciolti anche Badolato e Casabona in Calabria, comuni già senza sindaci perché arrestati in inchieste delle procure distrettuali antimafia.

La prima volta per Caserta

È la prima volta che viene azzerata per condizionamento camorristico la città di Caserta, una decisione che chiaramente interroga il partito democratico anche nazionale, visto il peso di Marino nel partito, da poco riconfermato anche alla guida dell’Anci Campania, l’associazione che raccoglie i comuni italiani.

In attesa di leggere la relazione di scioglimento, alcune inchieste avevano messo sotto accusa l’attività amministrativa del comune campano ed entrambe riguardavano gli appalti. La prima, avviata dalla procura di Napoli, vede attualmente a processo anche Marino insieme ad altri ex dirigenti e dipendenti comunali per presunte turbative d’asta sugli appalti per i rifiuti.

Il sindaco si è sempre detto estraneo a ogni contestazione e ha reagito duramente alla decisione di sciogliere il comune: «È un atto di natura politica nonché un atto amministrativo abnorme. Faremo immediatamente una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, impugneremo la decisione dinanzi al Tar del Lazio. È un atto contro la città e i cittadini casertani tutti».

L’atto dello scioglimento è amministrativo e ora si dovrà esprimere il tribunale amministrativo. Il primo cittadino, oggi nel Pd, è stato per anni di stretta osservanza cosentiniana, vicino a quel Nicola Cosentino, plenipotenziario di Forza Italia in Campania e poi condannato come referente nazionale del clan dei Casalesi. L’attività di verifica sulle scelte di politici e amministratori nel comune campano è stata avviata dall’ex prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo.

Lo scorso anno ha segnalato in un dossier la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto importanti esponenti della giunta Marino e dirigenti di peso del comune. Le contestazioni, tutte da confermare, muovevano da presunti scambi di appalti in cambio di voti, favori e altre utilità con diversi imprenditori, alcuni dei quali ritenuti vicini al clan camorristico Belforte di Marcianise.

Le iniziali misure cautelari disposte, però, erano state annullate dal tribunale del riesame. Un altro processo, invece, riguarda il parcheggio interrato di via San Carlo, che secondo la distrettuale antimafia di Napoli sarebbe stato costruito da un'azienda riconducibile al clan guidato dal boss Michele Zagaria.

Processo che coinvolge un dirigente comunale, proprio dai dipendenti, dai dirigenti scelti e dal personale politico è iniziata la verifica degli ispettori prefettizi che hanno chiesto lo scioglimento, disposto dal governo.

Aprilia mia

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha chiesto e ottenuto anche lo scioglimento per mafia del comune di Aprilia. L'ex sindaco sarà a giudizio immediato il 10 giugno prossimo davanti al tribunale di Latina insieme ad altri 18 imputati, arrestati nell'ambito della maxi inchiesta della distrettuale antimafia di Roma sulle infiltrazioni mafiose nel comune.

La procura capitolina aveva definito quanto emerso «paradigmatico dello schema classico delle nuove mafie: un sodalizio che si muove tra economie legali ed economie illegali, un sodalizio in cui a spiccare sono gli imprenditori, ponte tra soggetti criminali e colletti bianchi».

C’era un'intercettazione che chiariva l’orizzonte e riguardava la costituzione di parte civile del comune in un processo dove si contestava anche l’associazione mafiosa ad alcuni imputati. All’epoca Principi era vicesindaco e ordinava: ««Noi non ci costituiamo per un cazzo. Questa è una vicenda privata che a noi non ci riguarda».

Mala, poteri criminali e infiltrazioni sono cose private, in fondo Principi aveva capito già tutto, in linea con il paese che ha rimosso mafia e poteri criminali dal dibattito pubblico.

