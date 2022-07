I genitori di Archie hanno perso in tribunale: la corte d’appello a Londra non ha accettato il loro ricorso, con il quale si opponevano ai medici che vogliono interrompere le cure mediche che lo tengono in vita. La vicenda è quella che ha fatto molto discutere nei mesi scorso: un bambino di 12 anni, trovato in casa privo di coscienza.

I medici che lo hanno in cura, al Royal London Hospital, ne hanno certificato la morte cerebrale. E ritengono che il mantenimento in vita non sia nel suo interesse. I suoi genitori, Hollie Dance e Paul Battersbee, la pensano diversamente. L’appello era stato lanciato dopo che l’Alta corte inglese aveva concordato con i medici. Ora il nuovo pronunciamento conferma dunque quella sentenza.

(In aggiornamento)

© Riproduzione riservata