All’origine dell’omicidio un litigio tra la vittima e un uomo, un abitante della zona barricatosi ora in casa. I due ragazzini, di tre e otto anni, erano stati trasportati in condizioni disperate rosso al Bambin Gesù e al Gemelli, ma non ce l’hanno fatta. Il sindaco: «Colpevole identificato, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi»

Sparatoria ad Ardea, comune a sud di Roma: nella mattinata di domenica un uomo ha aperto il fuoco in via degli Astri, nel consorzio residenziale Colle Romito, colpendo un anziano e due bambini di tre e otto anni. L’anziano è morto subito dopo, mentre i due bambini – trasportati d’urgenza in elisoccorso al Gemelli e al Bambin Gesù – sono morti in ospedale.

L’uomo che ha sparato sarebbe un abitante della zona di circa 30 anni. Dopo la sparatoria, si è poi dato alla fuga si trova adesso barricato in casa. Non si sa al momento se ci siano rapporti di conoscenza o parentela con i feriti. Pare però che all’origine della sparatoria ci sia una lite tra l’uomo e l’anziano, degenerata fino al punto che il primo gli ha sparato con una pistola.

Sul posto si trovano adesso carabinieri del Gis, i Gruppi di intervento speciale, militari negoziatori e una squadra dell'Api del comando provinciale di Roma. Gli abitanti della zona sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. In totale, sono stati cinque i colpi esplosi dall’uomo.

La morte dei due bambini

«Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere – ha detto poco dopo le 13.45 l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato – il direttore sanitario dell’Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini. Il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l’accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all’intera comunità di Ardea che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia».

«Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell'ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso», aveva detto invece poco prima all’Agi il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

