Plaku Ilir, latitante dal 2009, è stato rintracciato dai carabinieri a Durazzo, in Albania. Il 55enne albanese era ricercato per associazione finalizzata al narcotraffico e resistenza a pubblico ufficiale. Rientrato in patria, l’uomo conduceva una vita agiata in compagnia dei familiari in una località marina. Una latitanza dorata date le numerose foto in cui l’uomo si immortalava tra viaggi, cene di famiglia e abiti firmati.

Nel 2009 Ilir si trovava in Italia, nello specifico a Brancaleone, dove era sottoposto all’obbligo di dimora prima di aver fatto perdere le sue tracce. Successivamente è stato condannato dalla Corte d’appello di Cagliari per cumulo di pene di oltre 5 anni e 11 mesi. Plaku Ilir era ritenuto parte di una associazione che trafficava in stupefacenti ed esseri umani, sia sul territorio nazionale - in particolar modo la Sardegna - che in ambito internazionale.

L’arresto è stato portato a termine grazie a uno sforzo di cooperazione internazionale con la Direzione centrale della polizia criminale in Albania e l’Interpol.

