Dal litorale romano a Dubai: arrestato il boss Sinomati

Nello Trocchia
20 ottobre 2025 • 19:40

Altin Sinomati, meglio conosciuto come “il Lungo”, è stato arrestato ad Abu Dhabi dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. L’uomo è indagato come mandante di un omicidio e considerato fornitore di droga per il cartello criminale romano

Dal Colosseo agli Emirati Arabi Uniti, dall’anonimato all’olimpo dei narcotrafficanti. È la parabola criminale di Altin Sinomati, meglio conosciuto come “il Lungo”, arrestato ad Abu Dhabi dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Il fermo comunicato nelle scorse ore è avvenuto il 10 ottobre grazie alla collaborazione della polizia emiratina. Sinomati è indagato come mandante di un omicidio e considerato fornitore di droga per il cartello criminale romano. La fuga all’estero conferma la s

