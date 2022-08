Approvato alla Camera un ordine del giorno all'interno del decreto infrastrutture e trasporti che vieta l’utilizzo di animali come mezzi di trasporto in tutta Italia. Al loro posto si chiede di adottare l’eco carrozza

È stato approvato ieri alla Camera un ordine del giorno, che rientra nel decreto infrastrutture e trasporti, che vieta l’uso di animali come mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. Lo ha detto Patrizia Prestipino, firmataria del provvedimento. Il prossimo passo sarà l’approvazione e la conversione in legge da parte del governo. «È un segno di civiltà», ha detto Prestipino.

Cosa prevede il provvedimento

Non sarà più consentito l’uso di animali per la trazione delle «botticelle», le carrozze che offrono giri turistici nei centri delle città italiane. Nel testo si legge che il governo si impegna «a vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale».

L’abolizione di questo tipo di mezzi di trasporto rende necessario il riadattamento dei piani di mobilità verso soluzioni innovative e sostenibili. Infatti, seguendo i modelli già adottati in altre città come New York, Berlino o Vienna, si potranno sostituire i cavalli con mezzi elettrici ed eco carrozze.

La riconversione delle licenze

Sul versante del lavoro sarà prevista la riconversione delle licenze. Le licenze per la conduzione delle botticelle saranno convertite in «licenze per le guide di carrozze elettriche o taxi». «L’esecutivo, inoltre, si ripromette di prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell’animale in caso di trasporto non autorizzato». Viene inoltre previsto che gli animali maltrattati vengano affidati a chi può prendersene cura.

Le richieste degli animalisti

Da anni le associazioni animaliste lamentano le condizioni e il trattamento a cui sono sottoposti i cavalli costretti a trainare le botticelle. Gli animalisti dell’associazione Green Impact la definiscono una «pratica crudele». Alle proteste si è unita anche Lav, la Lega anti vivi sezione, che ha denunciato con petizioni e iniziative popolari soprattutto la situazione a Roma.

Nelle ultime settimane l’associazione animalista Green Impact aveva chiesto che venissero adottate ordinanze comunali urgenti per sospendere questa pratica almeno fino al 30 settembre, a causa delle elevate temperature che rischiano di causare il malessere degli animali. L'ultimo episodio è avvenuto domenica sera quando un cavallo, che trainava una carrozza con a bordo turisti per le strade di Roma, è stramazzato al suolo, a causa del caldo, all’altezza della fontana di Trevi.

L’esempio

L’unico caso italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di Caserta. È stato proprio in seguito a dei tragici episodi che si è deciso di abbandonare la pratica delle botticelle. Infatti, afferma Green Impact, «dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare, per il trasporto dei turisti, delle golfcar».

