Alle 11:40 i due sono entrati in chiesa mentre era in corso la messa della domenica. Reazioni di cordoglio dalla politica e dal papa

Due uomini a volto coperto e armati hanno preso d’attacco la chiesa italiana di santa Maria, che si trova nel quartiere di Sariyer, a Istanbul, mentre era in corso la messa della domenica, attorno alle undici e mezza ora locale. Un uomo è stato ucciso, come ha confermato lo stesso governo turco per voce del ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. «È stata avviata un'indagine su larga scala sulla vicenda, e ci siamo attivati per catturare gli aggressori».

Le reazioni

«Esprimo la mia vicinanza alla comunità della chiesa Santa Maria Draperis a Istanbul che durante la messa ha subito un attacco armato che ha causato un morto e diversi feriti». Anche durante l’Angelus di papa Francesco è stato citato il caso, che ha provocato una ridda di dichiarazioni di esponenti politici.

Primo fra tutti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sùbito espresso «cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella chiesa di Santa Maria la Farnesina segue la situazione con l'ambasciata ad Ankara e il consolato a Istanbul».

