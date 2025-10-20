Al ritorno dall’incontro con il Rieti, il pullman che trasportava la squadra del Pistoia è stato assaltato a colpi di pietre e mattoni all'uscita della città. Sulla morte dell’autista, colpito da un mattone si è espressa anche la premier: «Un atto di violenza folle»

Un uomo, l’autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia, è morto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. Il mezzo è stato assaltato da alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti mentre la squadra stava lasciando la città dopo l'incontro del campionato di A2 che si era disputato nel pomeriggio.

L'uomo è stato colpito da un mattone lanciato contro il parabrezza del mezzo. Una decina di tifosi reatini negli uffici della Squadra Mobile di Rieti dove gli inquirenti li stanno ascoltando in merito all'accaduto. Per il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si tratta di «un assalto sconvolgente. Non è possibile morire così».

Il commento di Meloni

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’episodio. «Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle» ha scritto sui social.

«Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia».

