Le famiglie Attanasio, Iacovacci e Paciolla chiedono la commissione d’inchiesta. Il silenzio della maggioranza

Luca Attanasio
05 novembre 2025 • 15:41Aggiornato, 05 novembre 2025 • 16:22

«L’assenza totale della maggioranza rappresenta un silenzio rumoroso», dice a Domani Salvatore Attanasio. Per la madre di Mario Paciolla «l’Onu appare come entità impunita nei casi di mio figlio, di Attanasio e Iacovacci». Una commissione di inchiesta parlamentare avrebbe poteri d’indagine

«L’assenza totale della maggioranza in questa sala rappresenta un silenzio rumoroso», dice a Domani Salvatore Attanasio. I tragici casi riguardanti suo figlio Luca e Vittorio Iacovacci, uccisi nel febbraio del 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, e quello del cooperante Mario Paciolla trovato morto in Colombia a luglio del 2020, si sono chiusi con sentenze che lasciano infiniti dubbi. L’iter innescato dalla procura di Roma per accertare le verità sugli omicidi dei primi due, si è conclus

